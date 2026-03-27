Kerala Assembly Election 2026: 'നാല് സീറ്റിനും ചില്ലറ വോട്ടിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ചെറ്റത്തരം കാണിക്കില്ല'; വി.ഡി സതീശനെ വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

CM Pinarayi Vijayan Criticized VD Satheesan: ശുദ്ധ അസംബന്ധം പറയാൻ വി.ഡി സതീശന് ഒരു മടിയുമില്ലെന്നും സതീശന്റെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് സത്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 27, 2026, 12:41 PM IST
  • എന്ത് നുണയും പറയാമെന്ന നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുള്ളതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി
  • കോൺഗ്രസിന്റെ ആർഎസ്എസ് ബന്ധത്തിന് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

തൃശൂർ: ആർഎസ്എസ് ബന്ധം സംബന്ധിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തി. തൃശൂരിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശുദ്ധ അസംബന്ധം പറയാൻ സതീശനും ഒരു മടിയുമില്ലെന്നും സതീശന്റെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് സത്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു.

1977-ലെ കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചാൽ ആർഎസ്എസിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെ ആർഎസ്എസ് ശാഖകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ താൻ ആളുകളെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ചരിത്രമാണെന്ന് കെ. സുധാകരനെ പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ച് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

ALSO READ: സർക്കുലറിലെ ബിജെപി സീല്‍; പോലീസ് നടപടിയിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് കത്തയച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

കണ്ണൂരിൽ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആർഎസ്എസ് തന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെന്നും അവരുടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ പ്രധാന ടാർഗറ്റുകളിൽ ഒന്ന് താനായിരുന്നുവെന്നും അക്കാലത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ത് നുണയും പറയാമെന്ന നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കോൺഗ്രസിന്റെ ആർഎസ്എസ് ബന്ധത്തിന് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പട്ടാമ്പിയിൽ ഇഎംഎസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ആരുമായാണ് കൂട്ടുകൂടിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അന്ന് കോൺഗ്രസിനെ സഹായിക്കാൻ ജനസംഘം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇഎംഎസിനെതിരെ പ്രചാരണത്തിന് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ നേരിട്ടെത്തിയതും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

പാലക്കാട്ട് എകെജിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസും ആർഎസ്എസും ചേർന്ന് ഒരു പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥിയെയാണ് നിർത്തിയത്. ആർഎസ്എസ് ജില്ലാ കാര്യവാഹക് ആയിരുന്നു ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

ALSO READ: 'എൽഡിഎഫ് വീണ്ടും വരണമെന്നാണ് ആ​ഗ്രഹം, ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി മത്സരിക്കാനായി സമീപിച്ചിരുന്നു'; കൃഷ്ണപഭ

ഇത്തരത്തിൽ നാണംകെട്ട രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നടത്തിയവരാണ് വർഗീയതയ്‌ക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചില്ലറ വോട്ടിനും ഏതാനും സീറ്റുകൾക്കും വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയമായ ചെറ്റത്തരം കാണിക്കുന്ന ശീലം തങ്ങൾക്കില്ലെന്നും വർഗീയതയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം എന്നും ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

