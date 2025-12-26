English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CMO: 'വിവി രാജേഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിട്ടില്ല'; വാർത്ത തെറ്റ്, വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്

CMO: 'വിവി രാജേഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിട്ടില്ല'; വാർത്ത തെറ്റ്, വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്

മുഖ്യമന്ത്രി വിവി രാജേഷിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചുവെന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 26, 2025, 02:55 PM IST
  • ബിജെപി നേതാവ് വി വി രാജേഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത തെറ്റാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Read Also

  1. VV Rajesh: തിരുവനന്തപുരം മേയറായി വിവി രാജേഷ്; മുഖ്യമന്ത്രി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് വിളിച്ച് ആശംസ അറിയിച്ചു

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്; നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്; നിരക്കറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: കേറി കേറി ഇതെങ്ങോട്ടാ..! സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കേറി കേറി ഇതെങ്ങോട്ടാ..! സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും
CMO: 'വിവി രാജേഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിട്ടില്ല'; വാർത്ത തെറ്റ്, വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്

തിരുവനന്തപുരം: വിവി രാജേഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിളിച്ച് ആശംസകൾ അറിയിച്ചുവെന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്. ബിജെപി നേതാവ് വി വി രാജേഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത തെറ്റാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Add Zee News as a Preferred Source

 മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി വിവി രാജേഷ് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റിനെ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചതെന്നും കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന വാർത്ത വി വി രാജേഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു എന്നാണ്. ഇത് വസ്തുതാ വിരുദ്ധവും തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണെന്നും വാർത്ത തിരുത്തണമെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

Also Read: Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പോറ്റിയെ അറിയില്ലെന്ന് ഡി മണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിണ്ഡിഗൽ സ്വദേശി ബാലമുരുകൻ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പ്

ബിജെപി നേതാവ് വി വി രാജേഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത തെറ്റാണ്. 
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ശ്രീ വി വി രാജേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കാൻ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ പിന്നീട് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പി എ അറിയിച്ചു. അതുകഴിഞ്ഞ് പി എ വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണക്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. താൻ മേയർ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണെന്നും അത് കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് വന്നു കാണാമെന്നും രാജേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു. ആവട്ടെ; അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ, പിന്നീട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വാർത്ത വി വി രാജേഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു എന്നാണ്.  ഇത് വസ്തുതാ വിരുദ്ധവും തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത വാർത്ത തിരുത്താൻ മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

CM Pinarayi VijayanVV RajeshCMO Keralaമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻവിവി രാജേഷ്

Trending News