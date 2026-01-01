തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെന്നും പുതിയ ഭരണസമിതികൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടാണ് 2026ലെ ആദ്യ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. അതിദാരിദ്ര്യമുക്തരായവർ വീണ്ടും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോകരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സൂക്ഷ്മതയോടെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരോഗ്യകരമായ മത്സര ബുദ്ധിയോടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും നാടിനെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും എന്ന വേർതിരിവ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്നും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും കഴിഞ്ഞ പുതുവർഷം മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തത്തിന്റെ നടുക്കത്തിൽ നിന്ന് കരകയറി വന്ന സമയമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഈ വർഷം അവരെ ചേർത്തുപിടിച്ച ചരിതാർഥ്യമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ടൗൺഷിപ് നിർമാണം ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. 207 വീടുകളുടെ വാർപ്പ് പൂർത്തിയായെന്നും കാലവർഷം കനത്തത് കൊണ്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഫെബ്രുവരിയിൽ വീടുകൾ കൈമാറുമെന്നും 2026 ഭവനം ഇല്ലായ്മയെ മറികടക്കാനുള്ള വർഷമാണെന്നും 4,76,000 അധികം വീടുകൾ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും അടുത്ത മാസം 5 ലക്ഷം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സിറ്റിസൻ റെസ്പോൺസ് പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും കേരളത്തെ ഉത്പാദന കേന്ദ്രമായി മാറ്റാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നുവെന്നും സർക്കാർ ഭാവിയിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട എല്ലാ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവസരമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
