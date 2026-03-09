തിരുവനന്തപുരം: സെന്റര് ഓഫ് എക്സ്സെല്ലെന്സ് ഇന് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കല്സ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമര്പ്പിച്ചു. ഓണ്ലൈനിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത്. കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്സിലിന്റെ നേതൃത്വത്തില് തോന്നക്കല് ബയോ 360 ലൈഫ് സയന്സസ് പാര്ക്കിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കല്സ് മേഖലയിലെ ഗവേഷണവും സാങ്കേതിക വികസനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
കേരള ഡവലപ്മെന്റ് ആന്ഡ് ഇന്നൊവേഷന് സ്ട്രാറ്റജിക് കൗണ്സില് (K-DISC), കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ഡവലപ്മെന്റ് കോര്പറേഷന് (KSIDC) എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെയും കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. പദ്ധതിക്കായി അഞ്ചുവര്ഷത്തേക്ക് 13.99 കോടി രൂപയാണ് കിഫ്ബി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിനും പ്രതിരോധാരോഗ്യ മേഖലയിലെ പുരോഗതിക്കും ഈ കേന്ദ്രം പുതിയ ദിശ നല്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബയോ 360 ലൈഫ് സയന്സസ് പാര്ക്കിലെ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാന്സ്ഡ് വൈറോളജി (IAV) ക്യാമ്പസിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പാര്ക്കില് അഞ്ച് ഏക്കര് ഭൂമിയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: Sanju Samson: മലയാളിയുടെ അഭിമാനം..! സഞ്ജു സാംസൺ തിരുവനന്തപുരത്ത്; സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി
ഗവേഷണം, സാങ്കേതിക വികസനം, ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കല് ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ സ്ഥിരീകരണം എന്നിവയ്ക്കായിരിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തില് പ്രാധാന്യം നൽകുകയെന്ന് സെന്ററിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് ഡോ. ഇ. ശ്രീകുമാര് പറഞ്ഞു. ശേഷം ഗവേഷണ ഫലങ്ങള് വ്യവസായ രംഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ഉല്പ്പാദനം, സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം, വ്യാപാരവല്ക്കരണം എന്നിവയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്കുന്ന എന്റര്പ്രൈസ് വിഭാഗം ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ മേഖലയില് കേരള സര്ക്കാര് സ്വീകരിക്കുന്ന ഇടപെടലുകളെ സി.എസ്.ഐ.ആര്-എന്.ഐ.ഐ.എസ്.ടി ഡയറക്ടര് ഡോ. സി. അനന്ത രാമകൃഷ്ണന് അഭിനന്ദിച്ചു. ഇത്തരം പദ്ധതികള് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബയോ ഇക്കണോമിയെയും ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കല് മേഖലയെയും കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാന്സ്ഡ് വൈറോളജി (IAV), സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സ് ഇന് മൈക്രോബയോം, ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കല് ബോട്ടാണിക് ഗാര്ഡന് ആന്ഡ് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (JNTBGRI), സി.എസ്.ഐ.ആര്-എന്.ഐ.ഐ.എസ്.ടി (NIIST), രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റര് ഫോര് ബയോടെക്നോളജി (RGCB) എന്നിവയുമായി ധാരണാപത്രങ്ങള് കൈമാറി.
പ്രകൃതിദത്ത ഉറവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള ആരോഗ്യപ്രയോജനമുള്ള ഘടകങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവയെ ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കല് ഉല്പ്പന്നങ്ങളാക്കി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായാണ് CoEN പ്രവര്ത്തിക്കുക. അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങള്, സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്, എം.എസ്.എം.ഇകള്, വ്യവസായ മേഖലകള് എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗവേഷണ-വാണിജ്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി ഈ കേന്ദ്രം പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.