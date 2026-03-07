കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലമായ പെരുമ്പളം പാലം നാടിന് സമര്പ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പെരുമ്പളം ദ്വീപിലെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 106 കോടി മുടക്കി നിർമിച്ച പാലമാണിത്. കേരളത്തിലെ കായലുകളില് നിർമിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ പാലമാണിത്.
നിരവധിപ്പേരാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയത്. മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അധ്യക്ഷനായ പരിപാടിയില് മന്ത്രിമാരും ജില്ലയിലെ എംപിമാരും എംഎല്എമാരും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു. നാട മുറിച്ചതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹം പാലത്തിലൂടെ മറുകരയിലേക്ക് പോയി. പെരുമ്പളം ദ്വീപിലേക്കുള്ള കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ ബസ് സര്വീസും ആരംഭിച്ചു.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലമായ പെരുമ്പളം പാലത്തിന് 1157 മീറ്റര് നീളവും 11 മീറ്റര് വീതിയുമാണുള്ളത്. വേമ്പനാട് കായലിന് കുറുകെയാണ് പാലം നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മധ്യഭാഗത്ത് മഴവില് നിറത്തില് മൂന്ന് ബോ സ്ട്രിംഗ് ആര്ച്ചുകളും പാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇവിടെ 12 മീറ്ററാണ് പാലത്തിന്റെ വീതി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.