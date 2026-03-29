CM Pinarayi Vijayan: 'ഒരു വർഗീയതയോടും ബന്ധമില്ല'; എസ്ഡിപിഐ നിലപാട് അവരോട് ചോദിക്കണം, ഡീൽ ആരോപണം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala Assembly Election 2026: യുഡിഎഫ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 29, 2026, 12:35 PM IST
  • വോട്ടിന് വേണ്ടി അവസരവാദ നിലപാട് എൽഡിഎഫ് സ്വീകരിക്കാറില്ല.
  • എപ്പോഴും തത്വാധിഷ്ഠിത നിലപാടാണെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
  • നാടിന് ആപത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം വർഗീയതയെ എതിർക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മലപ്പുറം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ്ഡിപിഐയുടെ പിന്തുണ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ക്ഷുഭിതനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എസ്ഡിപിഐയുടെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് തന്നോടല്ല അവരോട് ചോദിക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. സിപിഎം-എസ്‌ഡിപിഐ ഡീൽ ആരോപണം തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം.

വോട്ടിന് വേണ്ടി അവസരവാദ നിലപാട് എൽഡിഎഫ് സ്വീകരിക്കാറില്ല. എപ്പോഴും തത്വാധിഷ്ഠിത നിലപാടാണെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നാടിന് ആപത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം വർഗീയതയെ എതിർക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ വർഗീയ സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് എൽഡിഎഫ് കാരണമാണ്. എല്ലാ വർഗീയതയെയും എൽഡിഎഫ് എതിർക്കും. 

ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ കഴിയുമെന്ന മോഹം അവർക്ക് വേണ്ട. ജനം ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം വിലയിരുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറ‍ഞ്ഞു. ഒരു വർഗീയതയോടും ബന്ധമില്ലെന്നും എല്ലാ വർഗീയ ശക്തികളോടും ഒരേ നിലപാടാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെയല്ല. കോലീബി സഖ്യവും ബിജെപിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയതും ഓർക്കണം. കോൺഗ്രസിനെ പവിത്രീകരിക്കാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത്. എല്ലാക്കാലവും വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിനെ മോശക്കാരാക്കാൻ യുഡിഎഫ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തുടർഭരണം ലഭിച്ചത് ഗിമ്മിക്ക് കൊണ്ടല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുടർഭരണം വന്നതിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

