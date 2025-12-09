English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Actress Attack Case: 'അന്വേഷണം തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ​ഗൂഢാലോചന ദിലീപിന്റെ തോന്നൽ'; അതിജീവിതയ്ക്ക് പിന്തുണയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Actress Attack Case: 'അന്വേഷണം തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ​ഗൂഢാലോചന ദിലീപിന്റെ തോന്നൽ'; അതിജീവിതയ്ക്ക് പിന്തുണയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

CM Pinarayi Vijayan: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ തന്നെ പ്രതിയാക്കാൻ ​ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകുമെന്നും ദിലീപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 9, 2025, 01:28 PM IST
  • ഗൂഢാലോചന ആരോപണം ദിലീപിന്റെ തോന്നലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു
  • ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി തന്നെ ബലിയാടാക്കിയെന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞിരുന്നു

Read Also

  1. Dileep Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: നിയമവിരുദ്ധമായി മെമ്മറി കാർഡ് 3 കോടതികളിൽ പരിശോധിച്ചു

Trending Photos

Shadashtak Yog 2025: ചൊവ്വയും വ്യാഴവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഷഡാഷ്ടക യോ​ഗം; നാല് രാശിക്കാ‍ർക്ക് വെല്ലുവിളിയുടെ നാളുകൾ
6
Shadashtak Yog
Shadashtak Yog 2025: ചൊവ്വയും വ്യാഴവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഷഡാഷ്ടക യോ​ഗം; നാല് രാശിക്കാ‍ർക്ക് വെല്ലുവിളിയുടെ നാളുകൾ
Actor Dileep Net worth: മിമിക്രി താരമായി തുടങ്ങി, ആ​ഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി; 600 കോടിയുടെ ആസ്തിയുള്ള ജനപ്രിയ നായകൻ
5
actor Dileep
Actor Dileep Net worth: മിമിക്രി താരമായി തുടങ്ങി, ആ​ഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി; 600 കോടിയുടെ ആസ്തിയുള്ള ജനപ്രിയ നായകൻ
Shukra Nakshathra Gochar: ശുക്രൻ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്.. ഇന്നുമുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
7
Shukra Gochar
Shukra Nakshathra Gochar: ശുക്രൻ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്.. ഇന്നുമുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
BT-32 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
BT-32 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Actress Attack Case: 'അന്വേഷണം തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ​ഗൂഢാലോചന ദിലീപിന്റെ തോന്നൽ'; അതിജീവിതയ്ക്ക് പിന്തുണയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ദിലീപ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Add Zee News as a Preferred Source

ഗൂഢാലോചന ആരോപണം ദിലീപിന്റെ തോന്നലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. അതിജീവിതയ്ക്ക് തുടർന്നും പിന്തുണ നൽകും. പൊതു സമൂഹം അതിജീവിതയ്ക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും അടൂർ പ്രകാശിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഒരു സംഘം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പ്രതിയാക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകുമെന്നും ദിലീപ് പറ‍ഞ്ഞു. 

അന്വേഷണസംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും അതിജീവിതയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ബന്ധമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി തന്നെ ബലിയാടാക്കിയെന്നും ദിലീപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ലഭിച്ചശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും നടൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Actress Attack CaseActress attack case latest news

Trending News