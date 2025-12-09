Actress Attack Case: 'അന്വേഷണം തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ​ഗൂഢാലോചന ദിലീപിന്റെ തോന്നൽ'; അതിജീവിതയ്ക്ക് പിന്തുണയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ദിലീപ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഗൂഢാലോചന ആരോപണം ദിലീപിന്റെ തോന്നലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. അതിജീവിതയ്ക്ക് തുടർന്നും പിന്തുണ നൽകും. പൊതു സമൂഹം അതിജീവിതയ്ക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും അടൂർ പ്രകാശിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഒരു സംഘം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പ്രതിയാക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകുമെന്നും ദിലീപ് പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണസംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും അതിജീവിതയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ബന്ധമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി തന്നെ ബലിയാടാക്കിയെന്നും ദിലീപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ലഭിച്ചശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും നടൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
