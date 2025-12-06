English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
CM Pinarayi Vijayan: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസ്; അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത് സ്വാഭാവിക നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞത് സ്വാഭാവിക നടപടിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 6, 2025, 11:58 AM IST
  • പോലീസ് മനഃപ്പൂർവ്വം രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റ് തടയുന്നു എന്ന വാദം ശരിയല്ല.
  • അറസ്റ്റ് തടയേണ്ട ആവശ്യം പോലീസിനില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

CM Pinarayi Vijayan: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസ്; അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത് സ്വാഭാവിക നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസിലെ ഹൈക്കോടതി നടപടിയിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേസിൽ രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞത് സ്വാഭാവിക നടപടിയാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്. പോലീസ് മനഃപ്പൂർവ്വം രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റ് തടയുന്നു എന്ന വാദം ശരിയല്ല. അറസ്റ്റ് തടയേണ്ട ആവശ്യം പോലീസിനില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലൈം​ഗീക പീഡന കേസിൽ രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരി​ഗണിക്കവെയാണ് ഇക്കാര്യം കോടതി അറിയിച്ചത്. ഹർജി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഈ മാസം 15ന് വീണ്ടും പരി​ഗണിക്കും. അതുവരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. കേസിൽ വിശമായ വാദം കേൾക്കണമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. കേസ് ഡയറി ​ഹാജരാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത്.

Also Read: Rahul Mamkootathil: രണ്ടാം കേസിലും മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; ഹർജി ഇന്ന് തന്നെ പരി​ഗണിക്കും?

അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സം​ഗ കേസിലും രാഹുൽ‌ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ഹർജി നൽകിയത്. ഇന്ന് തന്നെ കോടതി ഹർജി പരി​ഗണിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. 

പരാതിക്കാരി ആരെന്ന് പോലും അറിയില്ലെന്നും, അവരുടെ മൊഴി ഇതുവരെ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് രാഹുൽ‌ ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം നടക്കുന്നു. തന്നെ കുടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിലൂടെ രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അറസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും തടയുക എന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് വന്ന പരാതിയാണ് ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയത്. ഇതിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോ​ഗിക്കുകയും പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയുമാണ്. ഇതുവരെ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ആവശ്യം പോലീസ് ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും പരാതിക്കാരി ഇതുവരെ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. 

