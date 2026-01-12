English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CM Pinarayi Vijayan: 'കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കാൻ നോക്കുന്നു'; മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

CM Pinarayi Vijayan: 'കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കാൻ നോക്കുന്നു'; മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

CM Pinarayi Vijayan: കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക വിവേചനത്തിനെതിരെ എൽഡിഎഫിന്റെ സത്യാഗ്രഹ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 12, 2026, 06:58 PM IST
  • കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിൽ കേരളത്തിനു ലഭിക്കേണ്ട തുകകളിലെ 2025 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കുടിശിക മാത്രം 5783.69 കോടി രൂപയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
  • എങ്ങനെയൊക്കെ കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കാം എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

Trending Photos

Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
BT-37 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
BT-37 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: കുതിച്ചുയർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിച്ചുയർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില ഉയർന്ന നിരക്കിൽ; അറിയാം ഇന്നത്തെ വില
10
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില ഉയർന്ന നിരക്കിൽ; അറിയാം ഇന്നത്തെ വില
CM Pinarayi Vijayan: 'കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കാൻ നോക്കുന്നു'; മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കാൻ നോക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക വിവേചനത്തിനെതിരെ എൽഡിഎഫിന്റെ സത്യാഗ്രഹ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിൽ കേരളത്തിനു ലഭിക്കേണ്ട തുകകളിലെ 2025 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കുടിശിക മാത്രം 5783.69 കോടി രൂപയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

എങ്ങനെയൊക്കെ കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കാം എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോക്കുന്നതെന്നും ഈ മാസം മുതൽ മാർച്ചുവരെ മൂന്നുമാസ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തിനു വിനിയോഗിക്കാൻ ലഭിക്കേണ്ട തുകയുടെ പകുതിയിലധികം തുകയാണ് കേന്ദ്രം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.  ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മൂന്നു മാസത്തേക്ക് 12,000 കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. തനത് വരുമാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഈ വായ്പയും കൂടി എടുത്താണ് അവസാന മാസത്തെ ചെലവുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ 5,900 കോടി രൂപ ഒരു നീതീകരണവും ഇല്ലാതെ നിഷേധിച്ചുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. 

മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിന് മുൻ കാലങ്ങളെക്കാൾ വലിയ തോതിൽ വിഹിതം നൽകി എന്നാണ് ഇന്നലെ കേന്ദ്ര ആദ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞുകേട്ടത്. എന്നാൽ, ധനകാര്യ കമ്മിഷനുകൾ വഴിയുള്ള വിഹിത വിതരണം ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ലെന്നും ഭരണഘടനാപരമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തുറന്നടിച്ചു. ധനകാര്യ കമ്മിഷന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളിലും മാനദണ്ഡങ്ങളിലും കൈകടത്തി, കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട അർഹതപ്പെട്ട തുക നിഷേധിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

CM Pinarayi VijayanKerala GovernmentCentral Government

Trending News