തിരുവനന്തപുരം: നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽ മലയാളി വൈദികനെയും ഭാര്യയെയുമടക്കം ആറുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ജബല്പൂരിലേതിന് സമാനമായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ധ്രുവീകരിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് സംഘപരിവാര് പിന്തുടരുന്ന ആശങ്കാജനകമായ ഒരു രീതിയാണിത്. ഇത്തരം നടപടികൾ ഭരണഘടനാപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തകർക്കുന്നതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ്:
"നാഗ്പൂരിൽ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച് മലയാളി വൈദികനെയും കുടുംബത്തെയും സഹായികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ജബല്പൂരിലേതിന് സമാനമായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ധ്രുവീകരിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് സംഘപരിവാര് പിന്തുടരുന്ന ആശങ്കാജനകമായ ഒരു രീതിയാണിത്. ഇത്തരം നടപടികൾ ഭരണഘടനാപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തകർക്കുന്നതാണ്."
നാഗ്പൂര് മിഷനിലെ ഫാദര് സുധീര്, ഭാര്യ ജാസ്മിൻ, ഇവരുടെ സഹായി അടക്കം 12 പേർക്കെതിരെയാണ് നാഗ്പൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തത്. നാഗ്പൂരിലെ ഷിംഗോഡിയിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം. സുധീർ, ജാസ്മിൻ എന്നിവരെ കൂടാതെ അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ നാല് പേർക്കെതിരെയും ക്രിസ്മസ് പ്രാർത്ഥനയോഗം നടന്ന വീടിന്റെ ഉടമയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കുമെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തുള്ള വിശ്വാസികളായ നാല് പേരും കേസിൽ പ്രതികളാണ്. ക്രിസ്മസ് പ്രാർത്ഥന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കവേയാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അതേസമയം ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകരാണ് അതിക്രമം നടത്തിയതെന്നും സുഹൃത്തായ പാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ പോയപ്പോഴായിരുന്നു ബജ്റംഗ്ദൾ സംഘം എത്തിയതെന്നും വൈദികന്റെ ഭാര്യ ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞു. ഇവരിൽ നിന്ന് നേരത്തെയും വധഭീഷണി ഉൾപ്പെടെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. എന്നാൽ തങ്ങൾ ഒരാളെയും മതപരിവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ല. ബജ്റംഗ്ദൾ സമ്മർദത്തെ തുടർന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞതായും ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞു.
