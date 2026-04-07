English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Pinarayi Vijayan Letter to Revanth Reddy: ഡാഷ് മോൻ അല്ലാ... ഡിയർ ശ്രീ രേവന്ത് റെഡ്ഡി..! വിവാദ പരാമർശത്തിൽ മലക്കംമറിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി, മറുപടി കത്ത്

കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മറുപടി കത്തിലാണ് ഡിയർ ശ്രീ രേവന്ത് റെഡ്ഡി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 7, 2026, 04:13 PM IST
  • രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ 'നീ പോ മോനേ വിജയാ' എന്ന പരാമർശത്തോടെയുള്ള കത്തിനുള്ള മറുപടിയാണിത്.
  • 'പോകും, മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും നവകേരള സൃഷ്ടിയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും മാതൃക കാട്ടി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും' എന്ന് വരിയോടെയാണ് കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം: തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക് മറുപടി കത്തുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഡിയർ ശ്രീ രേവന്ത് റെഡ്ഡി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കത്ത് തുടങ്ങുന്നത്. എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത്. രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ 'നീ പോ മോനേ വിജയാ' എന്ന പരാമർശത്തോടെയുള്ള കത്തിനുള്ള മറുപടിയാണിത്. 'പോകും, മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും നവകേരള സൃഷ്ടിയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും മാതൃക കാട്ടി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും' എന്ന് വരിയോടെയാണ് കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം നേരത്തെ 'നീ പോ മോനേ വിജയാ' എന്ന രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ വിളിയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ സമയമില്ലെന്നും, എന്നാൽ "ഡാഷ് മോനേ രേവന്തേ മറുപടി വരുന്നുണ്ട്" എന്ന് മാത്രമാണ് തനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. 

 

എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡാഷ് മോൻ പരാമര്‍ശം വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി നേതാക്കൾ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് രം​ഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഒന്നൂകൂടെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആ ഡാഷും കൂടി പൂരിപ്പിച്ചേനെ എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ പരിഹസിച്ചത്. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിനത് എന്ത് നാണക്കേടാകുമായിരുന്നുവെന്നും സതീശൻ പരിഹസിച്ചു. ഡാഷ് മോൻ പരാമര്‍ശം വിവാദമായതോടെയാണ് ഡിയർ രേവന്ത് റെ‍ഡ്ഡിയെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുള്ള മറുപടി കത്ത് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

CM Pinarayi VijayanRevanth Reddyമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻരേവന്ത് റെഡ്ഡി

Trending News