Pinarayi Vijayan Letter to Revanth Reddy: ഡാഷ് മോൻ അല്ലാ... ഡിയർ ശ്രീ രേവന്ത് റെഡ്ഡി..! വിവാദ പരാമർശത്തിൽ മലക്കംമറിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി, മറുപടി കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക് മറുപടി കത്തുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഡിയർ ശ്രീ രേവന്ത് റെഡ്ഡി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കത്ത് തുടങ്ങുന്നത്. എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത്. രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ 'നീ പോ മോനേ വിജയാ' എന്ന പരാമർശത്തോടെയുള്ള കത്തിനുള്ള മറുപടിയാണിത്. 'പോകും, മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും നവകേരള സൃഷ്ടിയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും മാതൃക കാട്ടി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും' എന്ന് വരിയോടെയാണ് കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
അതേസമയം നേരത്തെ 'നീ പോ മോനേ വിജയാ' എന്ന രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ വിളിയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ സമയമില്ലെന്നും, എന്നാൽ "ഡാഷ് മോനേ രേവന്തേ മറുപടി വരുന്നുണ്ട്" എന്ന് മാത്രമാണ് തനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞത്.
എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡാഷ് മോൻ പരാമര്ശം വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി നേതാക്കൾ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഒന്നൂകൂടെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആ ഡാഷും കൂടി പൂരിപ്പിച്ചേനെ എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ പരിഹസിച്ചത്. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിനത് എന്ത് നാണക്കേടാകുമായിരുന്നുവെന്നും സതീശൻ പരിഹസിച്ചു. ഡാഷ് മോൻ പരാമര്ശം വിവാദമായതോടെയാണ് ഡിയർ രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുള്ള മറുപടി കത്ത് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
