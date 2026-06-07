VD Satheesan: 'ചിരിയുടെ മണവാളന്‍ മാത്രമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് സലിംകുമാര്‍'; എന്റെ കൂടെപിറപ്പിനെയാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ

നടൻ സലിം കുമാറിന്റെ അപ്രതീക്ഷത വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. തന്റെ കൂടപ്പിറപ്പിനെയാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നതെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ കുറിച്ചു. ചിരിയുടെ മണവാളന് മാത്രമായിരുന്നില്ല തനിക്ക് സലിം കുമാറെന്നും തങ്ങൾ തമ്മില് അതി തീവ്രമായൊരു ആത്മബന്ധമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ ദൃഢത ആവര്ത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു സലിം കുമാർ. കോണ്ഗ്രസുകാരനാണെന്ന് പറയാന് ആരെയും ഭയക്കാതിരുന്ന ധീരനായ കലാകാരന്. അഭിനയത്തിന്റെ പല തലങ്ങളിലും വഴികളിലും സലിം കുമാര് ലോകാത്തര നിലവാരം കാട്ടി. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിഭാശാലിയേയും എനിക്ക് എന്റെ കൂടെപിറപ്പിനെയും നഷ്ടമായി എന്നാണ് സതീശൻ കുറിച്ചത്.
ചിരിയുടെ മണവാളന് മാത്രമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് സലിംകുമാര്. അയാളും ഞാനും തമ്മില് അതി തീവ്രമായൊരു ആത്മബന്ധമുണ്ട്. എന്റെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായൊരാള്. എനിക്കൊരു നിലപാടുണ്ടെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞൊരാള്. വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്പ്പം പോലും ഓര്ക്കാതെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ ദൃഢത ആവര്ത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരാള്. ഞാന് കോണ്ഗ്രസുകാരനാണെന്ന് പറയാന് ആരെയും ഭയക്കാതിരുന്ന ധീരനായ കലാകാരന്. എന്റെ തിരഞ്ഞൈടുപ്പുകളില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അവകാശം പോലെ പിടിച്ചു വാങ്ങിയ സലിംകുമാര്, പാര്ട്ടിയുടെ വിജയങ്ങളില് അത്രമേല് സന്തോഷിച്ച കൂടപിറപ്പ്,
ഹാസ്യം മാത്രമല്ല എന്തും തനിക്ക് വഴങ്ങുമെന്ന് പലവട്ടം അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിനയത്തിന്റെ പല തലങ്ങളിലും വഴികളിലും സലിം കുമാര് ലോകാത്തര നിലവാരം കാട്ടി. ഒരു മുഖം കൊണ്ട് ചിരി പകരുമ്പോള് മറുഭാഗത്ത് കണ്ണിരിന്റെ നനവ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകരുകയായിരുന്നു സലിം കുമാര്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിഭാശാലിയേയും എനിക്ക് എന്റെ കൂടെപിറപ്പിനെയും നഷ്ടമായി. സലിം കുമാറിന് വിട
ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കലാകാരൻ സലിം കുമാർ അന്തരിച്ചത്. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുടർന്ന് കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഹൃദയാഘത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. രാവിലെ മുതൽ പറവൂർ ടൌൺഹാളിൽ പൊതുദർശനമുണ്ടാകും.
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