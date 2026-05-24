/CM VD Satheesan: പറവൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് സ്വീകരണം; മനസ്സിൽ ചങ്ങാതിയുടെ സ്ഥാനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെന്ന് മോഹൻലാൽ

Kerala CM VD Satheesan: കേരളത്തെ ഒരു പ്രധാന തുറമുഖ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുമെന്നും ഇതിനായി സർക്കാരിന് കൃത്യമായ പദ്ധതികളുണ്ടെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
കൊച്ചി: താൻ കാരണം ഒരു പറവൂരുകാരനും ഒരിക്കലും തലതാഴ്ത്തേണ്ടി വരില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം സ്വന്തം നാടായ പറവൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വി.ഡി. സതീശൻ. മോഹൻലാൽ, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി, സലീം കുമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം.
കേരളത്തെ ഒരു പ്രധാന തുറമുഖ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുമെന്നും ഇതിനായി സർക്കാരിന് കൃത്യമായ പദ്ധതികളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചടങ്ങിൽ ഉയർന്നുവന്ന വിവിധ പ്രസംഗങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. വി.ഡി. സതീശൻ തനിക്ക് ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണെന്ന് നടൻ മോഹൻലാൽ ചടങ്ങിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിക്കാൻ ജനങ്ങൾ കാണിച്ച ആവേശം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. സുതാര്യതയും സത്യസന്ധതയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജനപ്രിയനാക്കിയത്. നെഹ്റുവിനെപ്പോലെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റായി മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമെന്നും മോഹൻലാൽ പ്രത്യാശിച്ചു.
'സതീശൻ സർ' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, കേരളം നേരിടുന്ന ചില പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളും മോഹൻലാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. തകർന്ന റോഡുകളും മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടണം. ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തന്റെ സിനിമയിലെ പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിംഗപ്പൂരിന്റെ വികസനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ലീ കുവാൻ യുവിനെപ്പോലെ കേരളത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വി.ഡി. സതീശന് സാധിക്കട്ടെ എന്നും മോഹൻലാൽ ആശംസിച്ചു.
