/CM VD Satheesan: അധികാരമേറ്റ ഉടൻ ​വാക്കുപാലിച്ച് വിഡിഎസ്; സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ജൂൺ മുതൽ, മുതിർന്നവർക്കും കരുതൽ, ആശമാർക്കും ആശ്വാസം

വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓരോന്നായി നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. ജൂൺ 15 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര. വയോജനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക വകുപ്പും രൂപീകരിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം: അധികാരമേറ്റ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓരോന്നായി പാലിച്ച് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. ഇന്ദിരാ ഗ്യാരന്റിയിലൂന്നിയാണ് ഇക്കുറി യുഡിഎഫ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനത്തെ കയ്യിലെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ദിരാ ഗ്യാരന്റികൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്.
ആദ്യം രണ്ട് ഗ്യാരന്റികൾ ആണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര എന്നതായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. അത് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത മാസം, ജൂൺ 15 മുതൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദ്യ ക്യാബിനറ്റിന് ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.
വയോജനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുമെന്നും യുഡിഎഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മുതിർന്നവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ പരിഷ്കൃത സമൂഹമാണെന്നും ലോകം ഇനി പറയും. ജപ്പാൻ മാതൃകയിലാകും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയെന്നും വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
ആശാ വർക്കർമാരെയും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ മറന്നില്ല. ആദ്യ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ശേഷം അവരുടെ ഓണറേറിയം 12000 രൂപയാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതായത് 3000 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ അങ്കണവാടി വര്ക്കര്മാർ, പാചകത്തൊഴിലാളികൾ. പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചർമാർ, ആയമാർ എന്നിവരുടെ വരുമാനത്തിൽ 1000 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമ്പോള് കൂടുതൽ സഹായമുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മെയ് 21ന് എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കും. മെയ് 22ന് സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. മെയ് 29 നയപ്രഖ്യാപനം. അമ്പലപ്പുഴ എംഎൽഎ ജി സുധാകരനെ പ്രോ ടേം സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ടി അസഫലിയെ ഡയറക്ടര് ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനായി നിയമിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗണ്മാൻമാർ മര്ദിച്ചുവെന്ന കേസ് എസ്ഐടി അന്വേഷിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
