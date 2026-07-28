Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /CM VD Satheesan: ഖജനാവിൽ നിന്ന് ചോർച്ചയുണ്ടാകുന്നു; കേരളം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ

CM VD Satheesan: ഖജനാവിൽ നിന്ന് ചോർച്ചയുണ്ടാകുന്നു; കേരളം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ

നികുതി വർധിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിൻറെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുക എന്നതല്ല സർക്കാരിൻറെ നയമെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ.

Written ByKarthika V
Published: Jul 28, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:34 PM IST
CM VD Satheesan: ഖജനാവിൽ നിന്ന് ചോർച്ചയുണ്ടാകുന്നു; കേരളം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ
Image Credit: vd satheesan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലെ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമോ? പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്തിൽ തുടർനടപടികൾക്ക് നിർദ്ദേശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്
CM VD Satheesan1 hr ago
2
Elon Musk2 hrs ago
3
ipad mini2 hrs ago
4
Johnson & Johnson2 hrs ago
5
Jana Nayagan3 hrs ago