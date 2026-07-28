/CM VD Satheesan: ഖജനാവിൽ നിന്ന് ചോർച്ചയുണ്ടാകുന്നു; കേരളം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. കെഎസ്എസ്ഐഎ (KSSIA) എംഎസ്എംഇ പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് സതീശൻ കേരളം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സമീപനമാണ് സർക്കാർ നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നികുതി വർധിപ്പിച്ച് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുകയല്ല സർക്കാരിന്റെ നയമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.
ഖജനാവിൽ നിന്ന് പല വഴിക്ക് ചോർച്ചയുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വലിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസവും അവ നീണ്ടുപോകുന്നതുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ഖജനാവിലെ ഇത്തരം ചോർച്ചകൾ അടയ്ക്കാൻ കർശനമായ തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കൃത്യമായ ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാകും. കേരളത്തെ പൂർണ്ണമായും ഒരു തുറമുഖ നഗരമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് സ്വപ്ന പദ്ധതിയെന്നും, ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായ (Consumer State) കേരളത്തെ ഒരു ഉൽപ്പാദന സംസ്ഥാനമായി മാറ്റുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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