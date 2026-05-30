CM VD Satheesan: ആറ്റിങ്ങല് മോഡല് ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂള് പ്രിന്സിപ്പല് എസ് ജവാദിനെയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര് ഇന്നലെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെ അപമാനിച്ച് ഫേസ്ബുക്കില് പോസ്റ്റിട്ട സ്കൂള് പ്രന്സിപ്പലിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത നടപടി പിന്വലിക്കാന് നിർദേശം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി. ആറ്റിങ്ങല് മോഡല് ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂള് പ്രിന്സിപ്പല് എസ് ജവാദിനെയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര് ഇന്നലെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.
വിഷയത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഓഫീസോ പരാതി നല്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, പുറമേ നിന്നുളള പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സസ്പെന്ഷന് നല്കിയത്. വിരമിക്കാന് രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കുന്ന അധ്യാപകനെതിരെയാണ് നടപടിയെടുത്തത്. ഈ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് സസ്പെന്ഷന് പിന്വലിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ നിര്ദേശം നല്കിയത്.
സംഭവത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നൽകിയ പരാതിയിൽ അധ്യാപകനെതിരെ നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു. പിന്നാലെ ശക്തമായ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രവും പോസ്റ്ററും ഉപയോഗിച്ച് അപകീർത്തിപെടുത്തിയെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പറയുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ വ്യക്തികളെയും സർക്കാരിനെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ചട്ടലംഘനമാണെന്നും കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്നുമാണ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചത്.
