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  • /CM VD Satheesan: ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി! ഇനി മുതൽ കഴിക്കാതിരിക്കാം; വിമർശനത്തിന് പരിഹാസത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി!

CM VD Satheesan: 'ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി! ഇനി മുതൽ കഴിക്കാതിരിക്കാം'; വിമർശനത്തിന് പരിഹാസത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി!

2018, 19 വർഷങ്ങളിൽ ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നിരാഹാരമായിരുന്നു എന്ന് താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു സതീശൻറെ പരിഹാസം.

Written ByKarthika V
Published: Aug 03, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:18 PM IST
CM VD Satheesan: 'ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി! ഇനി മുതൽ കഴിക്കാതിരിക്കാം'; വിമർശനത്തിന് പരിഹാസത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി!
Image Credit: CM VD Satheesan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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