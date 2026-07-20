തിരുവനന്തപുരം: കെ എസ് യു പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകയായിരുന്നയാളെ പ്ലീഡറാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കെ എസ് യു പ്രസിഡന്റുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. എന്നാൽ തീരുമാനം പിന്വലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി. അതേസമയം ഇനി ഏറ്റുമുട്ടൽ വേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് കെ എസ് യുവും.
അതിനിടെ പാര്ട്ടി തര്ക്കങ്ങളുടെ പേരിൽ കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെതിരെ നടക്കുന്ന ആസൂത്രിത സൈബര് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ എത്ര വലിയ ഉന്നതനായാലും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കോഴിക്കോട് ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് കെ. പ്രവീണ്കുമാര് പറഞ്ഞു. പാര്ട്ടിയുടെ പരസ്യ വിമര്ശന വിലക്ക് നിലനിൽക്കെയാണ് പ്രവീൺകുമാർ തുറന്നടിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ ഡൽഹിയിൽ എ.ഐ.സി.സി നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകയായിരുന്ന ജിയോണ ജെയിംസിനെ പ്ലീഡറാക്കിയ സർക്കാർ നടപടി പിന്വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കെ എസ് യുവിന്റെ പ്രതിഷേധം. ഒരേ ചടങ്ങിൽ വന്നിട്ടും സതീശൻ അലോഷ്യസ് സേവ്യറിനെ അവഗണിച്ചതോടെ തര്ക്കത്തിന്റെ തലം മാറുകയായിരുന്നു. അലോഷ്യസിന്റെ പരാതി കേട്ട് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഇടപെടൽ നടത്തിയതോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് കളമൊരുങ്ങിയത്.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ജിയോണയെ നിയമിച്ച തീരുമാനം മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം അലോഷ്യസ് ആവര്ത്തിച്ചു. ലോയേഴ്സ് കോണ്ഗ്രസിന്റെയും ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന്റെയും ശുപാര്ശ കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു നിയമനമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. തീരുമാനം മാറ്റാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇനി മുഖ്യന്ത്രി തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്ന് പറഞ്ഞ് തര്ക്കം നിര്ത്തുകയാണ് കെ എസ് യുവും ചെയ്തത്.
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