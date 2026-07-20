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  • /CM VD Satheesan: ജിയോണ ജെയിംസ് തുടരും; കെഎസ്‌യുവിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി, ഏറ്റുമുട്ടാനില്ലെന്ന് കെഎസ്‌യു

CM VD Satheesan: ജിയോണ ജെയിംസ് തുടരും; കെഎസ്‌യുവിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി, ഏറ്റുമുട്ടാനില്ലെന്ന് കെഎസ്‌യു

ജിയോണ ജെയിംസിനെ പ്ലീഡറാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കെ എസ് യു പ്രസിഡന്‍റുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 20, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:14 PM IST
CM VD Satheesan: ജിയോണ ജെയിംസ് തുടരും; കെഎസ്‌യുവിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി, ഏറ്റുമുട്ടാനില്ലെന്ന് കെഎസ്‌യു
Image Credit: VD Satheesan | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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