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CM VD Satheesan: മലപ്പുറം മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ: മുഖ്യമന്ത്രി ടി. കെ. നഗറിലെത്തി, കാണാതായ സജിതയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു

ദുരന്തമേഖലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സഹായം ഉറപ്പുനൽകി.

Written ByKarthika V
Published: Sep 21, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:44 PM IST
CM VD Satheesan: മലപ്പുറം മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ: മുഖ്യമന്ത്രി ടി. കെ. നഗറിലെത്തി, കാണാതായ സജിതയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു
Image Credit: vd satheesan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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