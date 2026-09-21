/CM VD Satheesan: മലപ്പുറം മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ: മുഖ്യമന്ത്രി ടി. കെ. നഗറിലെത്തി, കാണാതായ സജിതയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു

മലപ്പുറം: മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ അഞ്ചുപേർ മരിച്ച മലപ്പുറം ചോക്കാട് ടി. കെ. നഗർ പ്രദേശം മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ സന്ദർശിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത സജിതയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. മന്ത്രി പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അപകടം നടന്ന കോട്ടപ്പുഴ പ്രദേശവും സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് നേതാക്കൾ മടങ്ങിയത്.
ദുരന്തബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സഹായം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, അപകടത്തിൽ മരിച്ച അഞ്ചുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി വീടുകളിലെത്തിച്ചു. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട സജിതയ്ക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
അതേസമയം ടി. കെ. നഗറിൽ ഇന്നലെ വൈകീട്ടുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട അഞ്ചുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. തിരൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് കുട്ടി, എടരിക്കോട് സ്വദേശി മാങ്ങാടൻ അനസ്, കരുവാരക്കുണ്ട് സ്വദേശി റഹീം, വണ്ടൂർ സ്വദേശി സജ്ജാദ്, ചെട്ടിയാറമ്മൽ സ്വദേശി റഫീഖ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പെട്ട ഭൂരിഭാഗം പേരെയും നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കാണാതായ ആറുപേരിൽ അഞ്ചുപേരുടെ ഭൗതികദേഹങ്ങളാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഇന്നലെയുമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വീടിന് സമീപത്തുള്ള പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ സജിതയ്ക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ എൻ.ഡി.ആർ.എഫും ഫയർഫോഴ്സും ഊർജ്ജിതമായി തുടരുകയാണ്. കോട്ടപ്പുഴയുടെ പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും കുളിക്കാനുമായി നിരവധിയാളുകളാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്. അപകടസാധ്യത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്ന പഴയ ബോർഡ് നശിച്ചുപോയെങ്കിലും പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളോ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട്.