/CMRL Case: സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ട് പേർക്ക് നേരേയും ഇഡി വരും? കർത്തയുടെ ഡയറിയിൽ പേരുള്ളവർ ആരൊക്കെ?

CMRL Case Kartha Diary: പിവി, ആർസി, കെകെ എന്നിങ്ങനെയാണ് കർത്തയുടെ ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പേരുകൾ. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടേയും മുൻ മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റേയും പേരുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആയ പിണറായി വിജയന്റേയും പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎൽഎയുടേയും വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന റെയ്ഡ് സിഎംആർഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ആണ്. പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയന്റെ എക്സാലോജിക് സൊലൂഷൻസുമായി സിഎംആർഎൽ ഉണ്ടാക്കിയ വാർഷിക മെയിന്റനൻസ് കരാറിന് പിന്നിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ പേരിലാണ് പിണറായി വിജയന്റെ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന റെയ്ഡ്.
എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇഡി കേസിൽ വീണ വിജയന്റെ എക്സാലോജിക് സൊലൂഷൻസ് മാത്രമാണോ സിഎംആർഎല്ലിനൊപ്പമുള്ളത്. അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. സിഎംആർഎല്ലിനെതിരെയുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആരോപണം ആണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറേറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
കർത്തയുടെ ഡയറിയിൽ ആരൊക്കെ?
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇഡി പിടിച്ചെടുത്ത ശശിധരൻ കർത്തയുടെ ഡയറിയിൽ ചുരുക്കെഴുത്തുകളായി ചില പേരുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആ പേരുകൾ അന്ന് തന്നെ പുറത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു.
പിവി, ആർസി, കെകെ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ആ പേരുകൾ. ഇതിൽ പിവി, പിണറായി വിജയൻ ആണെന്നും, ആർസി രമേശ് ചെന്നിത്തല ആണെന്നും, കെകെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആണെന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നു. ആ ഡയറിയിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടേയും മുൻ മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റേയും പേരുകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്തായാലും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല.
കർത്തയുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചവരാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും. സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കർത്തയുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആയിരുന്നു.
സിഎംആർഎൽ കേസിന്റെ തുടക്കം
സിഎംആർഎൽ വരുമാനം മറച്ചുവച്ച് നികുതി വെട്ടിച്ചു എന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലേക്ക് എത്തിയത്. ബിസിനസ് പ്രൊമോഷൻ ചെലവുകൾ നികുതി ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്റെറിം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഇത് സിഎംആർഎല്ലിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയാവുകയായിരുന്നു.
നികുതി ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട തുകയിൽ സംഭാവനകൾ ഏറെയുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും എല്ലാം സിഎംആർഎൽ പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എക്സാലോജിക് ഉണ്ടോ?
ബിസിനസ് പ്രൊമോഷനായി നൽകി എന്ന് പറയുന്ന പണം എന്തായാലും വീണ വിജയന്റെ എക്സാലോജിക് സൊലൂഷന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം ഡയറിയിലെ കുറിപ്പായിട്ടുമല്ല പുറത്ത് വന്നത്. വാർഷിക മെയിന്റനൻസ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഭാഗമായി 1.72 കോടി രൂപ എക്സാലോജിക്കിന് നൽകി എന്നാണ് സിഎംആർഎൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ടിഡിഎസ് ഈടാക്കി, ബാങ്ക് വഴിയാണ് ഈ പണം കൈമാറിയിട്ടും ഉള്ളത്.
