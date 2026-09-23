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Pinarayi Vijayan: പിണറായി വിജയനെതിരെ അന്വേഷണം; എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചു, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിക്ക് അന്വേഷണച്ചുമതല

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി എച്ച്. വെങ്കിടേഷിനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻറെ നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 23, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:02 PM IST
Pinarayi Vijayan: പിണറായി വിജയനെതിരെ അന്വേഷണം; എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചു, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിക്ക് അന്വേഷണച്ചുമതല
Image Credit: Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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