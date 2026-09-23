/Pinarayi Vijayan: പിണറായി വിജയനെതിരെ അന്വേഷണം; എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചു, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിക്ക് അന്വേഷണച്ചുമതല

തിരുവനന്തപുരം: ഇ.ഡി. നൽകിയ കത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെയുള്ള കൈക്കൂലി, ഹവാല ആരോപണങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി എച്ച്. വെങ്കിടേഷിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എസ്.പി. വിക്രമന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി.) അന്വേഷിക്കും. സമയബന്ധിതമായി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ പിണറായി വിജയന് പുറമേ മകൾ ടി. വീണ, മുൻമന്ത്രിയും വീണയുടെ ഭർത്താവുമായ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരുമുണ്ട്.
പിണറായിക്കെതിരെയുള്ള കോഴ ആരോപണവും വീണയ്ക്കും റിയാസിനും സംഘത്തിനുമെതിരെയുള്ള 25 കോടി രൂപയുടെ ഹവാല ഇടപാടുകളുമാണ് ഇ.ഡി. ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും വെവ്വേറെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും, ആദ്യഘട്ട പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം അതുമതി എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് സർക്കാർ എത്തിയത്.
ഇ.ഡി.യുടെ കത്ത് ലഭിച്ചതോടെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ ചെറുക്കാൻ സി.പി.എം. രംഗത്തിറങ്ങി. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടുന്നുവെന്ന വിമർശനങ്ങൾ മറികടക്കാനാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എഫ്.ഐ.ആർ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. എസ്.ഐ.ടി. നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കേസിൽ എഫ്.ഐ.ആർ. ഇടുകയുള്ളൂ.
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