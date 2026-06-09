/CMRL-Exalogic Case: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കേസ്; വീണാ വിജയന് ഇഡി സമൻസ്, വെള്ളിയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണം

തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കേസിൽ പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണാ വിജയന് ഇഡി സമൻസ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഹാജരാകാനാണ് ഇഡി നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത്. വീണാ വിജയനെ കൂടാതെ, 8 സിഎംആർ എൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇഡി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സിഎംആർഎൽ എംഡി ശശിധരൻ കർത്ത, ജോയിൻ്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശരൺ എസ് കർത്ത, ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ കെഎസ് സുശേഷ് കുമാർ, സിഎംആർഎൽ ജീവനക്കാരെ കൂടാതെ, കർത്തയുടെ ഭാര്യ, മകൻ അടക്കമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇഡി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടർമാരാണ് ഇവർ. വീണയും കരിമണൽ കമ്പനിയും തമ്മിലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ സുപ്രധാന രേഖകൾ ഇഡിയ്ക്ക് കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോടതി ഉത്തരവ് വന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇഡി സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്എഫ്ഐഓ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത 134 രേഖകൾ പത്ത് ദിവസത്തിനകം കൈമാറാനാണ് എറണാകുളം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. രേഖകൾ കൈമാറുന്നതിനെതിരായ സിഎംആർഎൽ എതിർപ്പ് തള്ളിയാണ് കോടതി നടപടി.
നേരത്തെ റെയ്ഡിന്റെ ഭാഗമായി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇഡി ചോദിച്ചിരുന്നു. അവർ നൽകിയ മറുപടിയിൽ വ്യക്തതയില്ല എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ഇഡി. അതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണയെ കൊച്ചി ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്. കേസിൽ ഇതാദ്യമായാണ് വീണയെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ വീണയുടെ പിതാവ് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎൽഎ, സിഎംആർഎൽ എംഡി എന്നിവരുടെ വീടുകളിലുൾപ്പെടെ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.
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