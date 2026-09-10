തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആര്എല് എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്താല് കോടതിയെ സമീപിക്കാന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് തയാറാകുന്നന്തായി റിപ്പോർട്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകരുടെ നിയമോപദേശം പാര്ട്ടിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിജിലന്സ് കോടതി മുതല് സുപ്രീംകോടതി വരെ തള്ളിയ കാര്യമാണിതെന്നും കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമെന്നും കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിൽ ഡിജിപിക്ക് നല്കിയ കത്തിന്മേൽ സര്ക്കാര് ഉടന് കേസെടുക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇഡി. എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മതിയായ തെളിവുകള് കൈമാറിയെന്നാണ് ഇഡി പറയുന്നത്. പിണറായി വിജയന് അടക്കമുള്ളവര്ക്കെതിരെ കൃത്യമായ മൊഴികളുണ്ടെന്നും ഇഡിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
വീണയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ഡയറിയിലെ കണക്കുകള് നിര്ണായകമാണ്. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ ഇടപെടലില് കൈക്കൂലി പണം വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയതും പ്രധാനമാണ്. മാത്രമല്ല വരുമാനത്തിനപ്പുറം വീണ 20 കോടിയിലധികം രൂപ കൈകാര്യം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നും ഇ ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേസ് എടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ കത്തില് ഇ ഡി ചില മുന്നറിയിപ്പുകളും സര്ക്കാരിന് നല്കിയതായിട്ട് വിവരമുണ്ട്.
നടപടി വൈകിയാല് തെളിവ് നശിപ്പിക്കല് ആയി കണക്കാക്കുമെന്നാണ് ഡിജിപിക്ക് നല്കിയ കത്തില് ഇ ഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എഫ്ഐആര് വൈകിയാല് ഡിജിപി ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുമെന്നും കത്തില് പറയുന്നുണ്ടെന്നനാണ് റിപ്പോർട്ട്ന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് സുപ്രീംകോടതി വിധികളും കത്തിനൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു.
ഡിജിപിയ്ക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടില് ഇഡി കത്ത് നല്കിയത്. കത്തില് പിണറായി വിജയന്, വീണ ടി, മുന് മന്ത്രിയും എംഎല്എയുമായ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവര്ക്കെതിരെ ഗുരുതര പരാമര്ശമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വീണ വഴി പിണറായി വിജയന് 3.28 കോടി രൂപ സിഎംആര്എല്ലില് നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാണ് കത്തില് പറയുന്നത്. കൈക്കൂലിപ്പണം മുഹമ്മദ് റിയാസ് വീണ വഴിയും സുഹൃത്തുകള് വഴിയും ദുബായിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നും, കൈക്കൂലിപ്പണം കൈപ്പറ്റാനും കടത്താനും വീണ പിതാവ് പിണറായി വിജയനെയും ഭര്ത്താവ് കൂടിയായ റിയാസിനെയും സഹായിച്ചുവെന്നും കത്തിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
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