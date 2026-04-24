  • Sabarimala: ശബരിമല സന്നിധാനത്തിന് മുകളിലൂടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ഹെലികോപ്ടര്‍ പറന്നു; അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം

Sabarimala: ശബരിമല സന്നിധാനത്തിന് മുകളിലൂടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ഹെലികോപ്ടര്‍ പറന്നു; അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം

ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് തീരസുരക്ഷാ സേനയുടെ സി ജി 821 എന്ന ഹെലികോപ്റ്റര്‍ സന്നിധാനത്ത് പറന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 24, 2026, 12:00 PM IST
  • ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലൂടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം
  • ശബരിമലയിലെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിനാണ് വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം

Sabarimala: ശബരിമല സന്നിധാനത്തിന് മുകളിലൂടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ഹെലികോപ്ടര്‍ പറന്നു; അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം

പത്തനംതിട്ട:  ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലൂടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി സ്‌പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ആർ ജയകൃഷ്ണൻ. ശബരിമലയിലെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിനാണ് വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.

സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിയോടെയായിരുന്നു. തീരസുരക്ഷാ സേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് സന്നിധാനത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്നത്. ഹെലികോപ്റ്റർ കൊടിമരത്തിന് 5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ പറന്നിരുന്നു.   ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 4 പേരിൽ ഒരാൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

ഹെലികോപ്റ്റർ ഏതാണ്ട് 30 സെക്കൻഡ് സമയത്തോളം സന്നിധാനത്തിന് സമീപത്ത് പറന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ പറക്കൽ നടത്താറുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയതെന്നുമാണ് പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ കൊച്ചിയിലെ പിആർഒ പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നം നേരിട്ടതിനാലാണെന്നും അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമായപ്പോൾ കാഴ്ച മറഞ്ഞെന്നും അതിനാലാണ് താഴ്ന്ന് പറന്നതെന്നും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

