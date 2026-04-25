Sabarimala: ശബരിമലയിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്ന സംഭവം ഗുരുതര സുരക്ഷാ ലംഘനം

പത്തനംതിട്ട:ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലൂടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്ന സംഭവം ഗുരുതര സുരക്ഷാ ലംഘനമെന്ന് എഡിജിപി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആണ് എന്ന് കരുതി ലഘൂകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പരത്തിയതെന്നും എഡിജിപി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
Also Read: തൃശ്ശൂർ പൂരം 2026: ശക്തന്റെ തട്ടകത്തിൽ പൂര വിളംബരം ഇന്ന്
സംഭവം നടന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയായിരുന്നു. തീരസുരക്ഷാ സേനയുടെ സി.ജി.-821 എന്ന ഹെലികോപ്റ്റര് ആണ് സന്നിധാനത്ത് താഴ്ന്നുപറന്നത്. കൊടിമരത്തിന് ഉദ്ദേശം അഞ്ച് മീറ്റര് ഉയരം വരെ ഹെലികോപ്റ്റർ താഴ്ന്നു പറന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏതാണ്ട് 30 സെക്കന്ഡ് വരെ സന്നിധാനത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്നുവെന്നും ഹെലികോപ്റ്ററില് 4 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിൽ ഒരാൾ ചിത്രങ്ങള് എടുത്തതായും സംശയമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് സന്നിധാനത്ത് ഹെലികോപ്റ്റര് ക്ഷേത്രത്തിന് വളരെ അടുത്തുകൂടി താഴ്ന്നുപറന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.
എഡിജിപി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലൂടെ ഹെലികോപ്റ്റര് പറത്തേണ്ട ആവശ്യതക ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ്. മാത്രമല്ല പൊന്നമ്പലമേടില് 200 മീറ്ററിന് താഴ്ന്ന് പറക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ലെന്നും സംഭവം വിശദമായ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എസ്പിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിഷയത്തിൽ എയര് ട്രാഫിക് കണ്ട്രോളിനോടും വിശദീകരണം തേടും. ശേഷം റിപ്പോര്ട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറും.
Also Read: വ്യാഴ-ശുക്ര ഗജലക്ഷ്മി യോഗം: മെയ് 14 മുതൽ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല!
സംഭവത്തില് പോലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പമ്പ പോലീസാണ്. കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത് കേരളാ പോലീസ് ആക്ട് 118 (e) പ്രകാരമാണ്. പൊതുസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയില് ഹെലികോപ്റ്റര് പറത്തിയെന്ന് എഫ്ഐആറില് പറയുന്നു. മുന്കൂര് അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റര് പറത്തിയതെന്നും നിര്മ്മിതികള്ക്ക് കേടുപാട് വരത്തക്ക രീതിയിലും ജീവനക്കാരില് പരിഭ്രാന്തിയുണ്ടാക്കും വിധമാണ് ഹെലികോപ്റ്റര് പറത്തിയതെന്നും എഫ്ഐആറില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
