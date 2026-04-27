കാസർകോട്: മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് നാലര വയസുകാരി ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിൽ. കാസർകോട് എളേരിത്തട്ടാണ് സംഭവം. കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നാലര വയസുള്ള പെണ്കുട്ടിയെ മൂർഖൻ പാമ്പ് കടിച്ചത്. കുട്ടിയെ പരിയാരം ഗവ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് വിവരം.
എളേരിത്തട്ട് കുറുവാട്ടെ ശരത്- അജിത ദമ്പതികളുടെ മകൾ ഋതു ചന്ദ്രയ്ക്കാണ് മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റത്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് വിവരം. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടി. മുറ്റത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് മര ഉരുപ്പടികൾ കൂട്ടിവെച്ചതിനിടയിലേക്ക് കുട്ടിയുടെ കളിപ്പാട്ടം പോയി. ഇത് എടുക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റതെന്നാണ് വിവരം. പാമ്പിനെ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നു.
കനത്ത ചൂടിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പ് കടിയേൽക്കുന്നത് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലായി 8 പേർക്കാണ് വിഷപാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റത്. കുറ്റ്യാടി മുണ്ടക്കുറ്റിയിൽ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നും 5 ഉഗ്ര വിഷ പാമ്പുകളെയാണ് പിടികൂടിയത്. ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് കുടുംബം പാമ്പ് കടി ഏൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. രമേശിന്റെ വീടിനകത്തു നിന്നാണ് ഉഗ്ര വിഷമുള്ള ശങ്കുവരയൻ പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയത്. ടൈൽ വിരിച്ച കോൺക്രീറ്റ് വീടിനകത്ത് എങ്ങിനെ പാമ്പുകൾ എത്തി എന്ന് വ്യക്തമല്ല. 6 വയസുള്ള മകൾ കിടന്നുറങ്ങിയ റൂമിൽ ബെഡിനോട് ചേർന്നാണ് രാവിലെ പാമ്പിനെ കണ്ടത്. പിന്നീട് ശുചിമുറിയിലും കിടപ്പുമുറിയിലുമായി 2 പാമ്പുകളെ പിടികൂടി. വീടിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് മറ്റു രണ്ട് പാമ്പുകളെ കണ്ടത്.
