/Coconut Price: സംസ്ഥാനത്ത് തേങ്ങയുടെ വില താഴേക്ക്; കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തേങ്ങയുടെ വില കുറഞ്ഞു. 60 രൂപയോളം വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കിലോ തേങ്ങയ്ക്ക് 38 മുതൽ 40 രൂപ വരെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. ഈ വർഷം ആദ്യമായാണ് തേങ്ങ വില ഇത്രയും താഴേക്ക് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ തേങ്ങയ്ക്ക് കിലോയ്ക്ക് 64 രൂപ വരെ ഉയര്ന്നിരുന്നു. പിന്നീട് കുറഞ്ഞ് ജനുവരിയിൽ 60 രൂപയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പകുതിക്കടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ തേങ്ങ ഉൽപാദനം കൂടിയതും കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിച്ചതുമാണ് ഈ വിലയിടിവിന്റെ പ്രധാന കാരണമായത്. അതേസമയം കേരളത്തിലും തേങ്ങ ഉൽപാദനം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊപ്രയുടെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള തേങ്ങയുടെ വരവ് കൂടാനും കാരണമായി.
സാധാരണ ഗതിയിൽ മഴക്കാലത്ത് തേങ്ങ ഇടാനും പൊളിക്കാനും മറ്റും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാലും ഇനി വലിയ തോതിലുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം, ഇത്തവണ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർധനവ് പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായിത്തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഈ വിലയിടിവ് കർഷകരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും.
അതേസമയം, മിൽമ പാലിനും തൈരിനും ഇന്ന് മുതൽ വില കൂടി. പാൽ വില ലിറ്ററിന് നാല് രൂപയും തൈരിന് കിലോഗ്രാമിന് 10 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് മുതൽ വർധിച്ചത്. പുതിയ പാക്കറ്റുകൾ വരുന്നത് വരെ പഴയ വില പ്രിന്റ് ചെയ്ത കവറുകളിലായിരിക്കും പാൽ കിട്ടുക. കർഷകരുടെ നിരന്തര ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് വിലവർധനവ് വരുത്തിയത്.
ഇന്ന് മുതൽ മഞ്ഞ കവർ മിൽമ പാലിന് 27 രൂപയും, നീല കവർ പാലിന് 30 രൂപയും, ഓറഞ്ച് കവർ പാലിന് 30 രൂപയും, പച്ച കവർ പാലിന് 32 രൂപയും, കൗ മിൽക് - ഒരു ലിറ്റർ ബോട്ടിലിന് 75 രൂപയുമാണ് വില. അതേസമയം, തൈര് ക്ലാസികിന് 40 രൂപയും, തൈര് എലൈറ്റിന് 45 രൂപയുമായി വർദ്ധിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.