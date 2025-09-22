Mumps Confirmed: മുണ്ടിനീര് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 21 ദിവസം സ്കൂളിന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് കളക്ടര്‍

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിലെ ഗവൻമെന്റ് സ്കൂളിൽ മുണ്ടിനീര് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പല്ലന ഗവ. എല് പി സ്കൂളിലാണ് മുണ്ടിനീര് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തൃക്കുന്നപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സേവന പരിധിയില്പെടുന്ന സ്കൂളാണിത്. സ്കൂളിൽ മുണ്ടിനീര് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂളിന് 21 ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സ്കൂളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാലും ചെറിയ കുട്ടികളിലെ അസുഖ വ്യാപന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തുമാണ് സെപ്റ്റംബര് 23 മുതല് 21 ദിവസം ഈ സ്കൂളിന് അവധി അനുവദിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടര് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിദ്യാലയങ്ങളില് മുണ്ടിനീര് പടര്ന്ന് പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുന്കരുതല് നടപടികള് ആരോഗ്യ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പുമായി ചേര്ന്ന് നടത്തണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
