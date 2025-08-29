Thamarassery Churam: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ നിലവിൽ അപകട ഭീഷണി ഇല്ല; മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഒറ്റവരിയായി കടത്തിവിടും

വയനാട്: മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ നിലവിൽ അപകടഭീഷണിയില്ലെന്ന് കോഴിക്കോട് കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ ആണ് തീരുമാനം. മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഒറ്റവരിയായി കടത്തിവിടാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം.
ഭാരം കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കും. പ്രദേശത്ത് മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം തുടരാനാണ് തീരുമാനം. റോഡിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു.
ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ സമയത്ത് ആശയവിനിമയം നടത്തിയില്ലെന്ന ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎയുടെ ആരോപണം കളക്ടർ തള്ളി. ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വയനാട് കളക്ടർ ആർ മേഘശ്രീയുമായി അശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി.
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലത്ത് എത്തി എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കോഴിക്കോട് കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ് പറഞ്ഞു. ചുരം വഴി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ വേഗത കുറച്ചും ജാഗ്രതയോടെയും സഞ്ചരിക്കണം.
അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം. പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടർന്നുനിൽക്കുന്ന പാറകൾ റോഡിലേക്ക് ഇനിയും വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ സമയം നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തും.
റോഡിൽ രാത്രികാലത്ത് വെളിച്ചം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ വിഭാഗവും തഹസിൽദാറും ഉറപ്പ് വരുത്തും. ക്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് സജ്ജമാക്കും. പ്രദേശത്തെ ആശുപത്രികൾക്ക് ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകാനും ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഉറപ്പുവരുത്താനും യോഗത്തിൽ നിർദേശമുണ്ട്.
