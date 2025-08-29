English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Thamarassery Churam: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ നിലവിൽ അപകട ഭീഷണി ഇല്ല; മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഒറ്റവരിയായി കടത്തിവിടും

Thamarassery Churam Landslide: പ്രദേശത്ത് മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം തുടരാനാണ് തീരുമാനം. റോഡിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 29, 2025, 01:58 PM IST
  • മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഒറ്റവരിയായി കടത്തിവിടാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം
  • ഭാരം കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കും

Thamarassery Churam: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ നിലവിൽ അപകട ഭീഷണി ഇല്ല; മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഒറ്റവരിയായി കടത്തിവിടും

വയനാട്: മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ നിലവിൽ അപകടഭീഷണിയില്ലെന്ന് കോഴിക്കോട് കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിം​ഗ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ ആണ് തീരുമാനം. മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഒറ്റവരിയായി കടത്തിവിടാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം.

ഭാരം കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കും. പ്രദേശത്ത് മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം തുടരാനാണ് തീരുമാനം. റോഡിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു.

ALSO READ: താമരശ്ശേരി ചുരം വഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂര്‍ണമായി നിരോധിച്ചു; കാരണമായത് മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും

ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ സമയത്ത് ആശയവിനിമയം നടത്തിയില്ലെന്ന ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎയുടെ ആരോപണം കളക്ടർ തള്ളി. ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വയനാട് കളക്ടർ ആർ മേഘശ്രീയുമായി അശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും സ്നേഹിൽ കുമാർ സിം​ഗ് വ്യക്തമാക്കി.

ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലത്ത് എത്തി എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കോഴിക്കോട് കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിം​ഗ് പറഞ്ഞു. ചുരം വഴി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ വേ​ഗത കുറച്ചും ജാ​ഗ്രതയോടെയും സഞ്ചരിക്കണം.

ALSO READ: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയെന്ന് വിദ​ഗ്ധ സംഘം; ​ഗതാ​ഗതനിരോധനം തുടരും

അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം. പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടർന്നുനിൽക്കുന്ന പാറകൾ റോഡിലേക്ക് ഇനിയും വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ സമയം നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തും.

റോഡിൽ രാത്രികാലത്ത് വെളിച്ചം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഫയർ ആൻ‍ഡ് റെസ്ക്യൂ വിഭാ​ഗവും തഹസിൽദാറും ഉറപ്പ് വരുത്തും. ക്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് സജ്ജമാക്കും. പ്രദേശത്തെ ആശുപത്രികൾക്ക് ജാ​ഗ്രത നിർദേശം നൽകാനും ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഉറപ്പുവരുത്താനും യോ​ഗത്തിൽ നിർദേശമുണ്ട്.

