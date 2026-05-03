വോട്ടെണ്ണൽ; ഈ ജില്ലകളിൽ പടക്ക വിൽപ്പനയ്ക്കും ഉപയോഗത്തിനും പൂർണ നിരോധനം

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ പ്രമാണിച്ച് മെയ് നാലിന് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ പടക്കക്കടകൾ തുറക്കരുതെന്ന് ഉത്തരവിട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ. കാസർകോട്, കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പടക്കങ്ങളുടെ വിൽപനയ്ക്കും ഉപയോഗത്തിനും മെയ്4ന് പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ എൻ ദേവിദാസ് അറിയിച്ചു. സ്ഫോടകവസ്തു നിയമം (2008) സെക്ഷന് 127 പ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്നും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
പടക്കങ്ങളുടെ വില്പ്പന, സംഭരണം, കൈമാറ്റം, ഉപയോഗം എന്നിവ കര്ശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുമ്ട്. എല്ലാ ലൈസന്സ് ഉടമകളും തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങള് നാളെ അടച്ചിടണമെന്നും ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സ്ഫോടകവസ്തു നിയമപ്രകാരം കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കും താലൂക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റുമാർക്കും ജില്ലാ കളക്ടര് നിർദേശം നൽകി.
അതേസമയം, കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പടക്ക വില്പന കടകൾ നാളെ തുറക്കരുതെന്നാണ് അറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസത്തെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാളെ (മേയ് 4) ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ജില്ലയിലെ പടക്ക വില്പന കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.