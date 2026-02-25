Student Death: കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; നെറ്റിയിൽ മൂന്നുസെന്റിമീറ്റർ ആഴത്തിൽ മുറിവ്, ​ദുരൂഹത, അന്വേഷണം

കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടിയിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത വർധിക്കുന്നു. പോയിൽകാവ് സ്വദേശി അനിയുടെ മകൾ ശ്രീനന്ദയെ ആണ് വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
കൊയിലാണ്ടി ഗുരുദേവ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. ശ്രീനന്ദയെ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ശ്രീനന്ദയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് പോയിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സംഭവം.
ഇവർ തിരികെ എത്തിയപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടിയെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പെൺകുട്ടിയുടെ നെറ്റിയിലും താടിയിലും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററോളം ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് സംശയം ഉണ്ടായത്.
മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് യൂണിഫോം ധരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു. ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
