കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞ ജഡ്ജി ഹണി എം വര്ഗീസ് അടക്കം അഞ്ച് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസര്മാരെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി ഉയര്ത്താൻ ഹൈക്കോടതി കൊളീജിയം ശുപാര്ശ ചെയ്തു. സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിന്റെ വിചാരണ നീണ്ടുപോയതിനാൽ തുടർച്ചയായി 9 വർഷത്തോളം ഹണി എം വർഗീസിന് എറണാകുളത്തു സേവനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
നിലവിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജഡ്ജിയായ ഹണി സീനിയോറിറ്റി പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതാണ്. രണ്ട് വനിതകൾ അടക്കം അഞ്ചുപേരാണ് പട്ടികയിൽ. തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ ജഡ്ജ് പിഎസ് ശശികുമാര്, എറണാകുളം ജില്ലാ ജഡ്ജ് കെകെ ബാലകൃഷ്ണൻ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ജഡ്ജ് എൻ ഹരികുമാര്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജഡ്ജ് എസ് നസീറ എന്നിവരെയാണ് കൊളീജിയം സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് ശുപാര്ശ ചെയ്തത്. സീനിയോറിറ്റി പ്രകാരമാണ് കൊളീജീയം പട്ടിക നിശ്ചയിച്ചത്.
