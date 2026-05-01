Commercial LPG Price Hike: പാചകവാതക വില വർധന; കേരളത്തിൽ ഹോട്ടൽ ഉടമകള്‍ സമരത്തിലേക്ക്, മെയ് 6ന് ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിടും

കൊച്ചി: പാചകവാതക വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഹോട്ടൽ ഉടമകള് സമരത്തിലേക്ക് നിങ്ങുന്നു. മെയ് ആറിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. 19 കിലോ വരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് ഒറ്റയടിക്ക് 993 രൂപ കൂടിയതിലാണ് ഇവർ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കടന്നത്. വില വർദ്ധനവോടെ ഹോട്ടല് മേഖലയ്ക്ക് കടുത്ത ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് വാണിജ്യ സിലിണ്ടര് വില മൂവായിരം കടന്നു. പ്രവര്ത്തനച്ചെലവിന്റെ പേരില് ഹോട്ടൽ വിഭവങ്ങള്ക്ക് വില കൂട്ടിയാല് ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും അത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും.
എല്പിജി നിയന്ത്രണം കാരണം സംസ്ഥാനത്തങ്ങോളമിങ്ങോളം അടച്ചു പൂട്ടിയ ഹോട്ടലുകള് പതുക്കെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെയാണ് അടുത്ത ആഘാതം വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ വര്ധന പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് 19 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് വില 3,106 രൂപയായി. കൊച്ചിയില് 3,085 രൂപയും കോഴിക്കോട് വില 3,117 രൂപയിലുമെത്തി. ലഭ്യതക്കുറവ് കാരണം സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് വില വർദ്ധനവ്. വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടറുകള്ക്ക് തല്ക്കാലം വില കൂട്ടിയിട്ടില്ല.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.