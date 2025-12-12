English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Binoy Vishwam: 'കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിലകൊള്ളുക അതിജീവിതയോടൊപ്പം' നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൻ്റെ വിധിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ബിനോയ് വിശ്വം

 നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിധ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരിച്ച് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 12, 2025, 08:34 PM IST
  • പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപെടാനുള്ള എല്ലാ പഴുതും അടച്ചാകും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുകയെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം അറിയിച്ചു.
  • എത്ര പണം നൽകിയാലും, പെണ്ണിൻ്റെ മാനത്തിന് വില ഇടാൻ ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തിരുവനന്തപുരം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിധ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരിച്ച് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതിജീവതയോടൊപ്പമാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും, വിധി പ്രസ്താവന സ്ത്രീകളുടെ മാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എത്ര പണം നൽകിയാലും, പെണ്ണിൻ്റെ മാനത്തിന് വില ഇടാൻ ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപെടാനുള്ള എല്ലാ പഴുതും അടച്ചാകും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുകയെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം അറിയിച്ചു. 

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് 20 വർത്തെ കഠിന തടവും, 50, 000 രൂപ പിഴയുമാണ് ഇന്ന് കോടതി വിധിച്ചത്.  എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസാണ് വിധി പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

Binoy ViswamActress Attack Case

