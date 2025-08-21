കൊച്ചി: ഗര്ഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചെന്നാരോപിച്ച് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎക്കെതിരെ പരാതി. ഷിന്റോ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന അഭിഭാഷകനാണ് പരാതിക്കാരൻ. എറണാകുളം സെന്ട്രല് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് അഭിഭാഷകൻ പരാതി നല്കിയത്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റേതെന്ന പേരിൽ പുറത്തുവന്ന ഫോണ് സംഭാഷണം കേസെടുക്കാന് പര്യാപ്തമാണെന്ന് ഷിന്റോ പരാതിയില് പറഞ്ഞു. ഗുരുതര വകുപ്പുകള് ചുമത്തേണ്ട കുറ്റകൃത്യമാണ് രാഹുല് നടത്തിയത് എന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു.
രാഹുലിനെതിരെ എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണമെന്നും ഷിന്റോ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുറത്തുവന്ന സംഭാഷണത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖയിലൂടെയാണ് രാഹുൽ പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.
ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ആരും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു രാഹുൽ പ്രസ് മീറ്റിൽ പറഞ്ഞത്. താൻ ഓടിയൊളിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതികളുയർന്നാൽ അതിനെ നിയമപരമായി നേടിരുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. യുവനടി തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ആണെന്നും അവരുടെ പരാതി തന്നെ കുറിച്ചാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നുമാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞത്.
രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ സംവിധാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു പ്രവര്ത്തിയും താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് പറഞ്ഞു. രാഹുലിനെതിരായ ചാറ്റുകളും ശബ്ദരേഖയുമെല്ലാം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നിട്ടും നിയമപരമായി എല്ലാം നേരിടുമെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ മറുപടി.