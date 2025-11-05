Malappuram News: പരിപ്പുവടയിൽ കുപ്പിച്ചില്ലോ..! ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസർക്ക് പരാതി

മലപ്പുറം: ചായക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പരിപ്പുവടയിൽ നിന്ന് കുപ്പിച്ചില്ല് കിട്ടിയതായി പരാതി. മലപ്പുറത്താണ് സംഭവം. നിലമ്പൂരിലെ ഒരു ചായക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പരിപ്പുവടയിലാണ് കുപ്പിച്ചില്ല് കണ്ടെത്തിയത്. ചക്കാലക്കുത്ത് റിട്ട. എസ്ഐ ടിപി ശിവദാസനാണ് ചായക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പരിപ്പുവടയിൽ കുപ്പി ചില്ല് കിട്ടിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി 7ന് ശിവദാസൻ നിലമ്പൂർ വികെ റോഡിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയ്ക്ക് സമീപം ചായക്കടയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വടയും ഒരു കട്ലൈറ്റും വാങ്ങിയിരുന്നു. വീട്ടിലെത്തി വട കഴിച്ചപ്പോൾ എന്തോ നാവിൽ തടഞ്ഞതായി തോന്നി. കല്ലാണെന്ന് കരുതി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് കുപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ നിലമ്പൂർ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
