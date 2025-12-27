കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ പയ്യാവൂരിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ കയറ്റിവന്ന ലോറി മറിഞ്ഞ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് കണ്ണൂർ പയ്യാവൂർ മുത്താറിക്കുളത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച തൊഴിലാളികളും പരിക്കേറ്റവരും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ്. മരിച്ചവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണ്.
കോൺക്രീറ്റ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് തൊഴിലാളികളുമായി മടങ്ങിയ മിനി ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. ഇറക്കം ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുത പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. ലോറിയുടെ അടിയിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പേർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
