  Kannur Accident: കണ്ണൂരിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്‌സർ കയറ്റിവന്ന ലോറി തലകീഴായി മറിഞ്ഞു; രണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kannur Accident News: ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് കണ്ണൂർ പയ്യാവൂർ മുത്താറിക്കുളത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 27, 2025, 10:07 PM IST
  • അപകടത്തിൽ മരിച്ച തൊഴിലാളികളും പരിക്കേറ്റവരും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ്
  • കോൺക്രീറ്റ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് തൊഴിലാളികളുമായി മടങ്ങിയ മിനി ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ പയ്യാവൂരിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ കയറ്റിവന്ന ലോറി മറിഞ്ഞ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് കണ്ണൂർ പയ്യാവൂർ മുത്താറിക്കുളത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച തൊഴിലാളികളും പരിക്കേറ്റവരും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ്. മരിച്ചവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണ്.

കോൺക്രീറ്റ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് തൊഴിലാളികളുമായി മടങ്ങിയ മിനി ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. ഇറക്കം ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുത പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. ലോറിയുടെ അടിയിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പേർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

