ബെംഗളൂരു: ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതിനിടെ സ്വയം വെടിവെച്ച് ജീവനൊടുക്കിയ 'കോണ്ഫിഡന്റ്' ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ സി ജെ റോയിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30 ന് കോണ്ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബെന്നാര്ഘട്ട റോഡ് കല്ക്കെരെയിലുള്ള നേച്ചേഴ്സ് ലക്ഷ്വറി റിസോര്ട്ടിലായിരിക്കും സംസ്കാരം നടക്കുക.
Also Read: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന്; പ്രതീക്ഷയിൽ കേരളം; അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയും എയിംസും പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?
റോയിയുടെ ആഗ്രഹം ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളണമെന്നായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വരെ ഇവിടെ പൊതുദര്ശനം ഉണ്ടാകും. തുടർന്ന് 2:30 ന് കല്ക്കെരെ സെന്റ് ജോസഫ്സ് പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷമാകും സംസ്കാരം നടക്കുക. ഇന്നലെ സംസ്കാരം നടത്താനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ബന്ധുക്കള് അടക്കമുള്ളവര് വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തേണ്ടതിനാല് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റി.
പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് വെടിയുണ്ട ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും തുളഞ്ഞു കയറിയുണ്ടായ പരിക്കാണ് റോയിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ്. ശരീരത്തിനുള്ളില് നിന്നും 6.35 എംഎം ബുള്ളറ്റ് കണ്ടെടുത്തു. ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥര് റോയ്യുടെ ഓഫീസിലെത്തിയത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ്. റോയ് രണ്ടുമണിയോടെ ഓഫീസിലെത്തി. ആദ്യം നില്ക്കണമെന്ന് നിര്ബന്ധമില്ലെന്നായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞത്. എന്നാല് പിന്നീട് ചില രേഖകള് പരിശോധിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓഫീസില് തുടരാന് നിര്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: 'വെടിയുണ്ട ഇടത് നെഞ്ച് തകർത്തു'; സിജെ റോയിയുടെ പ്രാഥമിക പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്
ശേഷം മൂന്നുമണിയോടെ തന്റെ കാബിനില് ചില ഡോക്യുമെന്റുകള് ഉണ്ടെന്നും അതെടുത്ത് വരാമെന്നും ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞ് റോയ് അകത്തേക്ക് പോകുകയും മിനിറ്റുകള്ക്കുളളില് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വെടിയൊച്ച കേൾക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.