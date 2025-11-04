English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Thiruvananthapuram Corporation: രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയും പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ്; ആകെ 63 സീറ്റുകളിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി

Thiruvananthapuram Corporation: രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയും പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ്; ആകെ 63 സീറ്റുകളിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി

ഇതുവരെ 63 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് കോൺ​ഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 4, 2025, 07:19 PM IST
  • നേമം ഷജീർ ഉൾപ്പെടെ 15 പേരുടെ പേരുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • ഇതോടെ കോൺ​ഗ്രസിന് 63 സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി കഴിഞ്ഞു.

Thiruvananthapuram Corporation: രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയും പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ്; ആകെ 63 സീറ്റുകളിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലേക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയും പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപാണ് രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേമം ഷജീർ ഉൾപ്പെടെ 15 പേരുടെ പേരുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കോൺ​ഗ്രസിന് 63 സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഉള്ളത് 23 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മാത്രമാണ്.

സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഇങ്ങനെ...

സൈനിക സ്കൂൾ - ജീ. രവീന്ദ്രൻ നായർ

ഞാണ്ടൂർകോണം - പിആർ പ്രദീപ്

ചെമ്പഴന്തി - കെ സൈലജ

മണ്ണന്തല - വനജ രാജേന്ദ്രബാബു

തുരുത്തുമ്മൂല - മണ്ണാമൂല രാജേഷ്

വലിയവിള - വി മോഹനൻ തമ്പി

നേമം - നേമം ഷജീർ

മേലാംകോട് - ജി പത്മകുമാർ

കാലടി - ശ്രുതി എസ്

കരുടം - ഹേമ സിഎസ്

വെള്ളാർ - ഐ രഞ്ജിനി

കളിപ്പാൻകുളം - രേഷ്മ യു എസ്

കമലേശ്വരം - എ ബിനുകുമാർ

ചെറുവയ്ക്കൽ - കെഎസ് ജയകുമാരൻ

അലത്തറ - വി.ജി പ്രവീണ സുനിൽ

Also Read: SSK Fund: സർവ്വ ശിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ അർഹമായ ഫണ്ട് ഉടൻ നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രം

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 48 പേരുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. മുൻ എംഎൽഎ കെഎസ് ശബരീനാഥൻ അടക്കം 48 പേരുടെ പട്ടികയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. കെ മുരളീധരൻ ആണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിരുവന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷൻ യുഡിഎഫ് പിടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

