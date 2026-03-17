Congress Candidate List: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് കോൺഗ്രസ്

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു. ഐഷ പോറ്റി കൊട്ടാരക്കരയിൽ മത്സരിക്കും. പാലക്കാട് രമേഷ് പിഷാരടി സ്ഥാനാർഥി. വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കെ മുരളീധരൻ മത്സരിക്കും.
1- ഇരിക്കൂർ: അഡ്വ. സജീവ് ജോസഫ്
2- ധർമ്മടം: അബ്ദുൾ റഷീദ്
3- തലശ്ശേരി: കെ.പി. സാജു
4- പേരാവൂർ: അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ്
5- മാനന്തവാടി (എസ്ടി): ഉഷ വിജയൻ
6- സുൽത്താൻ ബത്തേരി (എസ്ടി): ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ
7- കൽപ്പറ്റ: അഡ്വ. ടി. സിദ്ദിഖ്
8- നാദാപുരം: കെ.എം. അഭിജിത്ത്
9- കൊയിലാണ്ടി: അഡ്വ. കെ. പ്രവീൺ കുമാർ
10- ബാലുശ്ശേരി (എസ് സി): വി.ടി. സൂരജ്
11- എലത്തൂർ: വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ
12- കോഴിക്കോട് നോർത്ത്: അഡ്വ. കെ. ജയന്ത്
13- നിലമ്പൂർ: ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്
14- വണ്ടൂർ (എസ് സി): എ.പി. അനിൽ കുമാർ
15- തവനൂർ: വി.എസ്. ജോയ്
16- പൊന്നാനി: നൗഷാദ് അലി
17- തൃത്താല: വി.ടി. ബൽറാം
18- കോങ്ങാട് (എസ് സി): കെ.എ. തുളസി
19- മലമ്പുഴ: എ. സുരേഷ്
20- പാലക്കാട്: രമേശ് പിഷാരടി
21- തരൂർ (എസ് സി): കെ.സി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ
22- ചിറ്റൂർ: അഡ്വ. സുമേഷ് അച്ചുതൻ
23- നെന്മാറ: ടി. തങ്കപ്പൻ
24- ആലത്തൂർ: കെ.എൻ. ഫെബിൻ
25- മണലൂർ: ടി.എ. പ്രതാപൻ
26- ഒല്ലൂർ: അഡ്വ. ഷാജി ജെ കോടങ്കണ്ടത്ത്
27- തൃശ്ശൂർ: രാജൻ ജെ പല്ലൻ
28- നാട്ടിക (എസ് സി): അഡ്വ. സുനിൽ ലാലൂർ
29- കൈപ്പമംഗലം: ടി.എം. നാസർ
30- പുതുക്കാട്: കെ.എം. ബാബു രാജ്
31- ചാലക്കുടി: സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ്
32- കൊടുങ്ങല്ലൂർ: ഒ.ജെ. ജനീഷ്
33- അങ്കമാലി: റോജി എം. ജോൺ
34- ആലുവ: അൻവർ സാദത്ത്
35- പറവൂർ: വി.ഡി. സതീശൻ
36- എറണാകുളം: ടി.ജെ. വിനോദ്
37- തൃക്കാക്കര: ഉമ തോമസ്
38- കുന്നത്തുനാട് (എസ് സി): വി.പി. സജീന്ദ്രൻ
39- മൂവാറ്റുപുഴ: ഡോ. മാത്യു കുഴൽനാടൻ
40- വൈക്കം (എസ് സി): കെ. ബിനിമോൻ
41- കോട്ടയം: തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
42- പുതുപ്പള്ളി: ചാണ്ടി ഉമ്മൻ
43- അരൂർ: ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ
44- ചേർത്തല: കെ.ആർ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
45- ഹരിപ്പാട്: രമേശ് ചെന്നിത്തല
46- മാവേലിക്കര (എസ് സി): അഡ്വ. മുത്തറ രാജ്
47- കരുനാഗപ്പള്ളി: സി.ആർ. മഹേഷ്
48- കൊട്ടാരക്കര: അഡ്വ. പി. ഐഷ പോറ്റി
49- പത്തനാപുരം: ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല
50- കുണ്ടറ: പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്
51- കൊല്ലം: അഡ്വ. ബിന്ദു കൃഷ്ണ
52- ചാത്തന്നൂർ: സൂരജ് രവി
53- ചിറയിൻകീഴ് (എസ് സി): രമ്യ ഹരിദാസ്
54- വട്ടിയൂർക്കാവ്: കെ. മുരളീധരൻ
55- കോവളം: എം. വിൻസെന്റ്
