Congress Candidate List: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് കോൺഗ്രസ്

Kerala Assembly Election 2026: പാലക്കാട് രമേഷ് പിഷാരടി മത്സരിക്കും. തൃത്താലയിൽ വിടി ബൽറാം സ്ഥാനാർഥി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 17, 2026, 06:23 PM IST
  • നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു
  • ടിഎൻ പ്രതാപൻ മണലൂരിൽ മത്സരിക്കും

Read Also

  1. Kerala Assembly Election 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും

Trending Photos

Kerala BT-45 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-45 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
Kerala Gold Rate 17 March: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 880 രൂപ
9
Gold rate
Kerala Gold Rate 17 March: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 880 രൂപ
Kerala SS 511 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS 511 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Shani Nakshatra Parivartan: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർ നിനച്ചിരിക്കാത്ത സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ ആറാടും
8
Shani Nakshathra Gochar
Shani Nakshatra Parivartan: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർ നിനച്ചിരിക്കാത്ത സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ ആറാടും
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു. ഐഷ പോറ്റി കൊട്ടാരക്കരയിൽ മത്സരിക്കും.  പാലക്കാട് രമേഷ് പിഷാരടി സ്ഥാനാർഥി. വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കെ മുരളീധരൻ മത്സരിക്കും.

1- ഇരിക്കൂർ: അഡ്വ. സജീവ് ജോസഫ്
2- ധർമ്മടം: അബ്ദുൾ റഷീദ്
3- തലശ്ശേരി: കെ.പി. സാജു
4- പേരാവൂർ: അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ്
5- മാനന്തവാടി (എസ്ടി): ഉഷ വിജയൻ
6- സുൽത്താൻ ബത്തേരി (എസ്ടി): ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ
7- കൽപ്പറ്റ: അഡ്വ. ടി. സിദ്ദിഖ്
8- നാദാപുരം: കെ.എം. അഭിജിത്ത്
9- കൊയിലാണ്ടി: അഡ്വ. കെ. പ്രവീൺ കുമാർ
10- ബാലുശ്ശേരി (എസ് സി): വി.ടി. സൂരജ്
11- എലത്തൂർ: വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ
12- കോഴിക്കോട് നോർത്ത്: അഡ്വ. കെ. ജയന്ത്
13- നിലമ്പൂർ: ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്
14- വണ്ടൂർ (എസ് സി): എ.പി. അനിൽ കുമാർ
15- തവനൂർ: വി.എസ്. ജോയ്
16- പൊന്നാനി: നൗഷാദ് അലി
17- തൃത്താല: വി.ടി. ബൽറാം
18- കോങ്ങാട് (എസ് സി): കെ.എ. തുളസി
19- മലമ്പുഴ: എ. സുരേഷ്
20- പാലക്കാട്: രമേശ് പിഷാരടി
21- തരൂർ (എസ് സി): കെ.സി. സുബ്രഹ്‌മണ്യൻ
22- ചിറ്റൂർ: അഡ്വ. സുമേഷ് അച്ചുതൻ
23- നെന്മാറ: ടി. തങ്കപ്പൻ
24- ആലത്തൂർ: കെ.എൻ. ഫെബിൻ
25- മണലൂർ: ടി.എ. പ്രതാപൻ
26- ഒല്ലൂർ: അഡ്വ. ഷാജി ജെ കോടങ്കണ്ടത്ത്
27- തൃശ്ശൂർ: രാജൻ ജെ പല്ലൻ
28- നാട്ടിക (എസ് സി): അഡ്വ. സുനിൽ ലാലൂർ
29- കൈപ്പമംഗലം: ടി.എം. നാസർ
30- പുതുക്കാട്: കെ.എം. ബാബു രാജ്
31- ചാലക്കുടി: സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ്
32- കൊടുങ്ങല്ലൂർ: ഒ.ജെ. ജനീഷ്
33- അങ്കമാലി: റോജി എം. ജോൺ
34- ആലുവ: അൻവർ സാദത്ത്
35- പറവൂർ: വി.ഡി. സതീശൻ
36- എറണാകുളം: ടി.ജെ. വിനോദ്
37- തൃക്കാക്കര: ഉമ തോമസ്
38- കുന്നത്തുനാട് (എസ് സി): വി.പി. സജീന്ദ്രൻ
39- മൂവാറ്റുപുഴ: ഡോ. മാത്യു കുഴൽനാടൻ
40- വൈക്കം (എസ് സി): കെ. ബിനിമോൻ
41- കോട്ടയം: തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
42- പുതുപ്പള്ളി: ചാണ്ടി ഉമ്മൻ
43- അരൂർ: ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ
44- ചേർത്തല: കെ.ആർ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
45- ഹരിപ്പാട്: രമേശ് ചെന്നിത്തല
46- മാവേലിക്കര (എസ് സി): അഡ്വ. മുത്തറ രാജ്
47- കരുനാഗപ്പള്ളി: സി.ആർ. മഹേഷ്
48- കൊട്ടാരക്കര: അഡ്വ. പി. ഐഷ പോറ്റി
49- പത്തനാപുരം: ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല
50- കുണ്ടറ: പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്
51- കൊല്ലം: അഡ്വ. ബിന്ദു കൃഷ്ണ
52- ചാത്തന്നൂർ: സൂരജ് രവി
53- ചിറയിൻകീഴ് (എസ് സി): രമ്യ ഹരിദാസ്
54- വട്ടിയൂർക്കാവ്: കെ. മുരളീധരൻ
55- കോവളം: എം. വിൻസെന്റ്

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

