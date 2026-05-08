തിരുവനന്തപുരം: 102 സീറ്റുകളുടെ മഹാ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തുകയാണ്. എന്നാൽ ആരായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇതുവരെ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ അവർക്കായിട്ടില്ല. ഇതിനിടെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ വിഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വെട്ടുന്നതിനുള്ളതെന്ന് സംശയിക്കാവുന്ന ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
അഞ്ച് വർഷം പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിച്ച വിഡി സതീശൻ ആദ്യം തന്നെ 100 ൽ അധികം സീറ്റുകൾ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഒടുക്കം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകളിൽ സതീശന് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ട പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ ആരിലും സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നവയും ആണ്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് വിഡി സതീശൻ അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തിയ മംഗലാപുരം യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു ചാനൽ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ, എഐസിസി നിരീക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ കെസി വേണുഗോപാലിന് നൽകിയ പിന്തുണയുടെ പട്ടികയും പുറത്ത് വന്നു. എന്താണ് കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്നത്.
സതീശന്റെ മംഗലാപുരം യാത്ര
നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതിന് മുമ്പ്, മെയ് 1 ന് ആയിരുന്നു വിഡി സതീശന്റെ മംഗലാപുരം യാത്ര. ചാർട്ടർ ചെയ്ത വിമാനത്തിലായിരുന്നു വിഡി സതീശൻ യാത്ര ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത്, ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയും.
മംഗലാപുരത്തെത്തിയ വിഡി സതീശൻ രണ്ട് എൻഡിഎ നേതാക്കളെ കണ്ടു. ഇവർ സതീശന് വിരുന്ന് നൽകിയതായും വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും പുറത്ത് വന്നു. ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടർ ചെയ്തത് മറ്റൊരാളാണ്. ഇതേ വിമാനത്തിൽ തന്നെ സതീശൻ അന്ന് തന്നെ തിരികെയെത്തുകയും ചെയ്തു. മൂകാംബിക ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായാണ് മംഗലാപുരത്ത് പോയത് എന്നാണ് പിന്നീട് പുറത്ത് വന്ന വാർത്തകൾ.
മലയാളത്തിൽ പുതിയതായി തുടങ്ങിയ ബിഗ് ടിവി ആയിരുന്നു സതീശന്റെ യാത്ര സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ ആദ്യം പുറത്ത് വിട്ടത്. എന്തായാലും ഈ യാത്ര കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനിടയിൽ സതീശനെതിരെ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കെസിയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ പട്ടിക
ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്ത് വരുന്നത് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗവും കെസി വേണുഗോപാലിനെ ആണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് മുതൽ സന്ദീപ് വാര്യർ വരെയുള്ളവർ കെസി വേണുഗോപാലിനെ ആണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകരുടെ കൈവശമുള്ള, പിന്തുണ രേഖപ്പെടുത്തിയ എംഎൽഎമാരുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും അടക്കമുള്ള പട്ടികയും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം വിഡി സതീശനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് വെറും അറ് എംഎൽഎമാർ മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെങ്ങനെ?
വിഡി സതീശൻ അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തിയ മംഗലാപുരം യാത്രയും എൻഡിഎ നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും സഹിതം എങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം. കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ചോർത്തപ്പെട്ടത് എന്നത് വ്യക്തമാണ്.
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്ന പട്ടികയും എന്നായിരുന്നു സതീശൻ അനുകൂലികളുടെ സംശയം. ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷികരുടെ കൈവശമുള്ളതെന്ന് കരുതുന്ന, അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള പട്ടികയാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത്, എഐസിസി നിരീക്ഷകൻ മുകുൾ വാസ്നിക് ഇന്ദിര ഭവനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പകർത്തിയ ചിത്രമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കും
എഐസിസി നിരീക്ഷകർ കേരളത്തിലെ ഓരോ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരേയും നേരിട്ട് കണ്ട്, അവരുടെ പിന്തുണ ആർക്കെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഘടകക്ഷി നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഹൈക്കമാൻഡിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകുക.
വിഡി സതീശന്റെ രഹസ്യ മംഗലാപുരം യാത്രയും എൻഡിഎ നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും ചാർട്ടർ ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റും എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനുള്ള പരിഗണനയിൽ തിരിച്ചടിയായേക്കും. ഭൂരിപക്ഷം എംഎൽഎമാരുടേയും പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതോടെ കെസി വേണുഗോപാലിന്റെ പേരിന് കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
എന്തായാലും ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ആയിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക. അതിനിടെ, വിഡി സതീശന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന പരസ്യ പ്രകടനങ്ങളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർക്ക് കടുത്ത അമർഷവും ഉണ്ട്.
