വയനാട്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പുറത്താക്കിയതിലൂടെ കോൺഗ്രസ് മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. ഇതിന്റെ ഗുണം കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കും. ഇനി നിയമനടപടികൾ ആണെന്നും, രാഹുലിന് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ എന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും സർക്കാർ തന്നെയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൊല്ലം കൊട്ടിയത്ത് ദേശീയപാത തകർന്ന സംഭവത്തിലും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചു. സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത്. നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത എന്നുപറഞ്ഞ് ഇതിനെ തള്ളാൻ ആകില്ലെന്നും ദേശീയപാത തകരുന്നത് യാദൃശ്ചികം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
Also Read: CM Pinarayi Vijayan: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസ്; അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത് സ്വാഭാവിക നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ധൃതി കാണിച്ചാൽ പോര. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.