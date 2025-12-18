കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി പി ഇന്ദിരയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ്. നിലവിൽ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാണ് പി ഇന്ദിര. കണ്ണൂർ ഡിസിസി യോഗത്തിന് ശേഷം നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് കെ സുധാകരൻ എംപി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനായി വലിയ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതായും ഇത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കുമെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
വനിതാ കോളേജ് ചെയർമാൻ, മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ഭാരവാഹി, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ഭാരവാഹി എന്നീ നിലകളിൽ പി ഇന്ദിര പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പികെ ശ്രീമതിക്കെതിരെ പി ഇന്ദിര ജില്ലാ കൗൺസിലിലേക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നു. കല്യാശേരിയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നു.
കണ്ണൂർ നഗരസഭ, കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറയായിരുന്നു. യുഡിഎഫ് 56 ഡിവിഷനിൽ 36 സീറ്റും നേടിയാണ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ നിലനിർത്തിയത്. എൽഡിഎഫ് 15 സീറ്റിലും എൻഡിഎ നാല് സീറ്റിലും വിജയിച്ചു.
