English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kannur Corporation New Mayor: പി ഇന്ദിരയെ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺ​ഗ്രസ്; വലിയ പദ്ധതിയും കോർപ്പറേഷനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ സുധാകരൻ

Kannur Corporation New Mayor: പി ഇന്ദിരയെ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺ​ഗ്രസ്; വലിയ പദ്ധതിയും കോർപ്പറേഷനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ സുധാകരൻ

P Indira Kannur Corporation New Mayor: കെ സുധാകരൻ എംപിയാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 18, 2025, 05:27 PM IST
  • സീനിയർ നേതാവും അഭിഭാഷകയും ആണ് പി ഇന്ദിര
  • വനിതാ കോളേജ് ചെയർമാൻ, മഹിളാ കോൺ​ഗ്രസ് ജില്ലാ ഭാരവാഹി, യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് ജില്ലാ ഭാരവാഹി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. Trivandrum Corporation Tax Frauding : തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ നികുതിവെട്ടിപ്പ് കേസിൽ നേമം സോണിലെ കാഷ്യർ അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Kerala DL-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate 17 December 2025: സ്വർണ്ണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 480 രൂപ!
7
Gold rate
Kerala Gold Rate 17 December 2025: സ്വർണ്ണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 480 രൂപ!
Mahalakshmi Rajayoga: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും
7
Mahalaxmi Rajayoga
Mahalakshmi Rajayoga: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും
Shani Nakshathra Gochar: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ആകസ്മിക നേട്ടങ്ങൾ!
8
Saturn Transit
Shani Nakshathra Gochar: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ആകസ്മിക നേട്ടങ്ങൾ!
Kannur Corporation New Mayor: പി ഇന്ദിരയെ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺ​ഗ്രസ്; വലിയ പദ്ധതിയും കോർപ്പറേഷനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ സുധാകരൻ

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി പി ഇന്ദിരയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺ​ഗ്രസ്. നിലവിൽ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാണ് പി ഇന്ദിര. കണ്ണൂർ ഡിസിസി യോ​ഗത്തിന് ശേഷം നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് കെ സുധാകരൻ എംപി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനായി വലിയ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതായും ഇത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കുമെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

വനിതാ കോളേജ് ചെയർമാൻ, മഹിളാ കോൺ​ഗ്രസ് ജില്ലാ ഭാരവാഹി, യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് ജില്ലാ ഭാരവാഹി എന്നീ നിലകളിൽ പി ഇന്ദിര പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പികെ ശ്രീമതിക്കെതിരെ പി ഇന്ദിര ജില്ലാ കൗൺസിലിലേക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നു. കല്യാശേരിയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നു.

കണ്ണൂർ ന​ഗരസഭ, കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറയായിരുന്നു. യുഡിഎഫ് 56 ഡിവിഷനിൽ 36 സീറ്റും നേടിയാണ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ നിലനിർത്തിയത്. എൽഡിഎഫ് 15 സീറ്റിലും എൻഡിഎ നാല് സീറ്റിലും വിജയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

P IndiraCongressKannur Corporation

Trending News