M Murali Passes Away: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മാവേലിക്കര മുൻ എം.എൽ.എയുമായ എം. മുരളി അന്തരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മാവേലിക്കര മുൻ എം.എൽ.എയുമായിരുന്ന എം. മുരളി (73) അന്തരിച്ചു. രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
1969-ൽ കെ.എസ്.യു-വിലൂടെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തെത്തി. കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി, കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാവേലിക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ 1991 മുതൽ തുടർച്ചയായി നാല് തവണ (1991, 1996, 2001, 2006) നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.
രാജീവ് ഗാന്ധി പഞ്ചായത്തീരാജ് സമിതി സംസ്ഥാന ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്ന എം മുരളി എം.ജി സർവ്വകലാശാലയുടെ ആദ്യ സെനറ്റ് അംഗമായിരുന്നു. മാവേലിക്കര ചെറുകോൽ സ്വദേശിയാണ്. ഭാര്യ പ്രൊഫ. കെ.എസ്. രമാദേവി. മിഥുൻ, മൃദുൽ, മൃണാൾ എന്നിവരാണ് മക്കൾ.
