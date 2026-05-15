/തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു, രമേശ് ചെന്നിത്തല മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്? വകുപ്പുകളിൽ ചർച്ച തുടരുന്നു

ചെന്നിത്തല മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടാകുമെന്നുള്ള വിവരം ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. വകുപ്പിൻറെ കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ലഭിക്കാത്തതിൽ ഇടംതിരിഞ്ഞു നിന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ അനുനയിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല അംഗമാകുമെന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ സതീശൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ ചെന്നിത്തലയെ സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ദീപ ദാസ് മുൻഷിയും ചെന്നിത്തലയെ കണ്ടു. എന്നാൽ ഏത് വകുപ്പായിരിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് നൽകുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.
ചെന്നിത്തല ജേഷ്ഠ്യ സഹോദരൻ ആണെന്നായിരുന്നു സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം സതീശൻ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ തേടിയെത്തിയതാണെന്നും ഞാൻ എപ്പോഴും വരുന്ന വീടാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ വസതിയെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം താൻ ഒരു ഡിമാന്റും മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. വി.ഡി സതീശന് പൂർണ്ണപിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്നും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതടക്കമുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
