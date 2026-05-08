The 'Prophets' of Congress: കോൺഗ്രസിലെ 'പ്രവചന സിംഹങ്ങൾ'... 100 ൽ കൂടുതൽ സീറ്റ്, എൽഡിഎഫിന് 35, പിണറായി പിന്നിൽ പോകും! അച്ചട്ടായ പ്രവചനങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് തന്നെ അവകാശവാദങ്ങളായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അത് സാധാരണ പതിവുള്ള കാര്യമാണ്. എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളും ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ഒന്നുപോലും പിഴയ്ക്കാതെ പോയ ചില പ്രവചനങ്ങളും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കേരളം കണ്ടു. ആ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയതാകട്ടെ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവും. എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇത്രയും കൃത്യമായ പ്രവചനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത്? ഇടതുപക്ഷത്തെ സൈബർ അണികൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ചില ആശങ്കകളും ഉണ്ട്.
1. വിടി ബൽറാമിന്റെ എൽഡിഎഫ് സീറ്റ് പ്രവചനം
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു വിടി ബൽറാം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന 10 അക്ക നമ്പർ. തൽക്കാലം ഇതൊരു ഫോൺ നമ്പർ ആണ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റത്തിന്റെ മാന്ത്രിക സംഖ്യയും എന്നായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റ്. 2026 ജനുവരി 7 ന് ആയിരുന്നു വിടി ബൽറാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്.
98 68 91 99 35 എന്നതായിരുന്നു ആ നമ്പർ. 2006 ൽ എൽഡിഎഫിന് കിട്ടിയ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് 98. 2011 ൽ 68 സീറ്റുകൾ. 2016 ൽ 91 സീറ്റുകൾ. 2021 ൽ 99 സീറ്റുകളും. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2026 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 35 സീറ്റുകളും.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പേ, ഇത്രയും കൃത്യമായ ഒരു പ്രവചനം നടത്താൻ വിടി ബൽറാമിന് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ചോദ്യം.
2. വിഡി സതീശന്റെ 100 സീറ്റ് പ്രവചനം
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ, തങ്ങൾ നൂറിൽ അധികം സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരത്തിലെത്തും എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ആയിരുന്നു. വിസ്മയങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരു തവണയല്ല, പലതവണ അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. യുഡിഎഫ് സഖ്യകക്ഷികൾ പോലും ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് കൂടി ഓർക്കണം.
എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെയെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമാക്കി യുഡിഎഫിന് 102 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. സിപിഐഎമ്മിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് മൂന്ന് പേരെ സിപിഐഎം കോട്ടകളിൽ തന്നെ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ മത്സരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച് വിസ്മയം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു വിഡി സതീശൻ. വിടി ബൽറാമിനോളം പോന്ന മറ്റൊരു പ്രവചനം തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത്.
3. പിണറായി പിന്നിൽ പോകും- അബിൻ വർക്കിയുടെ പ്രവചനം
വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ ധർമടത്ത് പിണറായി വിജയൻ പിറകിലായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അബിൻ വർക്കി പ്രവചിച്ചത്. സിപിഐഎം കോട്ടയും, 2021 ൽ പിണറായി വിജയന് മാരക ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച മണ്ഡലവും ആണ് ധർമടം.
എന്നാൽ വോട്ടിങ് മെഷീനിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ പിണറായി വിജയൻ പിറകിൽ. താരതമ്യേന അപ്രശസ്തനും മണ്ഡലത്തിൽ അപ്രസക്തനും ആയിരുന്ന അഡ്വ വിപി അബ്ദുൾ റഷീദ് ആയിരുന്നു ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ ലീഡ് ചെയ്തത്. ആദ്യ ആറ് റൗണ്ടുകളിൽ അബ്ദുൾ റഷീദിന് പിണറായി വിജയനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരളം ഞെട്ടിയ പ്രവചനം ആയിരുന്നു അബിൻ വർക്കിയുടേത്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പോലും പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ പ്രവചനം. പക്ഷേ, ഒടുവിൽ എങ്ങനെ അബിൻ വർക്കിയുടെ പ്രവചനം ഫലിച്ചു?
ഈ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ത്?
വിഡി സതീശന്റേയും വിടി ബൽറാമിന്റേയും അബിൻ വർക്കിയുടേയും എല്ലാം പ്രവചനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഇടതുപക്ഷ അനുയായികൾ പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്നാൽ വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ 'കിളി പോയത്' ഇടതുപക്ഷക്കാരുടേതായിരുന്നു.
സ്വാഭാവികമായും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില 'ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ' സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തെ സംശയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വിഡി സതീശൻ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടർ ചെയ്ത് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോയതും, അവിടെവച്ച് രണ്ട് എൻഡിഎ നേതാക്കളെ കണ്ടതും എല്ലാം കൂട്ടിവായിച്ചാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും അവരുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടതും, ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരണ മാറ്റം വന്നതും കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്തുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
രാജ്യത്ത് മുമ്പ് നടന്ന പല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ബിജെപി വലിയ വിജയം നേടിയത് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയാണെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നതും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കണം.
