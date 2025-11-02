തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ കെഎസ് ശബരിനാഥനെ മത്സരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് കവടിയാർ വാർഡിൽ നിന്നാണ് ശബരിനാഥൻ മത്സരിക്കുക.
കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പ്രധാന മുഖങ്ങളെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. എൽഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിക്കും പിന്നിലാണ് കോൺഗ്രസ്.
കെഎസ് ശബരിനാഥന്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശാസ്തമംഗലം വാർഡ് വനിതാ സംവരണം ആയതിനാലാണ് തൊട്ടടുത്ത വാർഡായ കവടിയാറിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നത്. കോർപ്പറേഷനിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
യുവാക്കൾക്ക് പരമാവധി പ്രാധാന്യം നൽകിയാകും സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുക. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കെ എസ് യു നേതാക്കളെയും സ്ഥാനാർഥികളായി പരിഗണിക്കും. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിചയ സമ്പന്നരായ നേതാക്കളും പട്ടികയിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം.
കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന തർക്കമില്ലാത്ത 48 വാർഡുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായെന്നാണ് സൂചന. ഇന്ന് രാത്രിയോ നാളെയോ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും. 100 വാർഡുകൾ ഉള്ള തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ 51 സീറ്റുകളിൽ എൽഡിഎഫും 34 സീറ്റുകളിൽ ബിജെപിയും 10 സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫുമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ജയിച്ചത്. യുഡിഎഫ് ജയിച്ച 10 സീറ്റുകളിൽ 8 എണ്ണമാണ് കോൺഗ്രസിന്റേത്.
