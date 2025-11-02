English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • KS Sabarinathan: ശബരിനാഥൻ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കും; പ്രധാന മുഖങ്ങളെ മത്സരത്തിനിറക്കാൻ കോൺ​ഗ്രസ്

KS Sabarinathan: ശബരിനാഥൻ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കും; പ്രധാന മുഖങ്ങളെ മത്സരത്തിനിറക്കാൻ കോൺ​ഗ്രസ്

Thiruvananthapuram Corporation Election: കോൺ​ഗ്രസിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പ്രധാന മുഖങ്ങളെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് കോൺ​ഗ്രസ് തീരുമാനം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 2, 2025, 11:43 AM IST
  • യുവാക്കൾക്ക് പരമാവധി പ്രാധാന്യം നൽകിയാകും സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുക
  • യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ്, കെ എസ് യു നേതാക്കളെയും സ്ഥാനാർഥികളായി പരി​ഗണിക്കും

KS Sabarinathan: ശബരിനാഥൻ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കും; പ്രധാന മുഖങ്ങളെ മത്സരത്തിനിറക്കാൻ കോൺ​ഗ്രസ്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ കെഎസ് ശബരിനാഥനെ മത്സരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി കോൺ​ഗ്രസ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് കവടിയാർ വാർഡിൽ നിന്നാണ് ശബരിനാഥൻ മത്സരിക്കുക.

കോൺ​ഗ്രസിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പ്രധാന മുഖങ്ങളെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് കോൺ​ഗ്രസ് തീരുമാനം. എൽഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിക്കും പിന്നിലാണ് കോൺ​ഗ്രസ്.

കെഎസ് ശബരിനാഥന്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശാസ്തമം​ഗലം വാർഡ് വനിതാ സംവരണം ആയതിനാലാണ് തൊട്ടടുത്ത വാർഡായ കവടിയാറിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നത്. കോർപ്പറേഷനിൽ കോൺ​ഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

യുവാക്കൾക്ക് പരമാവധി പ്രാധാന്യം നൽകിയാകും സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുക. യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ്, കെ എസ് യു നേതാക്കളെയും സ്ഥാനാർഥികളായി പരി​ഗണിക്കും. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിചയ സമ്പന്നരായ നേതാക്കളും പട്ടികയിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം.

കോൺ​ഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന തർക്കമില്ലാത്ത 48 വാർഡുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായെന്നാണ് സൂചന. ഇന്ന് രാത്രിയോ നാളെയോ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും. 100 വാർഡുകൾ ഉള്ള തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ 51 സീറ്റുകളിൽ എൽഡിഎഫും 34 സീറ്റുകളിൽ ബിജെപിയും 10 സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫുമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ജയിച്ചത്. യുഡിഎഫ് ജയിച്ച 10 സീറ്റുകളിൽ 8 എണ്ണമാണ് കോൺ​ഗ്രസിന്റേത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

KS SabarinathanThiruvananthapuram Corporationകെഎസ് ശബരിനാഥൻ

