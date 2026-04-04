കോഴിക്കോട്: വയനാട് പുനരധിവാസ ഫണ്ടിന്റെ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്. വയനാട് പുനരധിവാസത്തിനായി കോൺഗ്രസ് പിരിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങലാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ 5.38 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും പേരുകളിൽ തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് പണം ലഭിച്ചത്. 5,38,21,632 രൂപയാണ് ആകെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വന്നത്.
1.05 കോടി രൂപയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പിരിച്ചുനൽകിയത്. എന്നാൽ, ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനായി ഇതിൽ കൂടുതൽ ചെലവായി എന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്നും പണം ചെലവഴിച്ച് വീട് നിർമ്മിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇനി ഫണ്ട് ശേഖരിക്കില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്നേക്കർ 24.5 സെന്റ് ഭൂമിയാണ് പുനരധിവാസത്തിനായി ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതിന് ചെലവായത് 3,68,36,3ഇതിനായി 2,50,30,272 രൂപയും ചെലവായി. കെപിസിസിയുടെ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്ന് 97,51,212 രൂപയും ചെലവഴിച്ചു. ഇനി രജിസ്ട്രേഷനടക്കമുള്ള നടപടികൾക്കായി 73,90,985 രൂപയാണ് വേണ്ടതെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.
ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിലൂടെ പിരിച്ച തുകയിൽ ഇനി വീട് നിർമിക്കാനുള്ള തുകയില്ലെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. പാർട്ടി ഫണ്ടിൽനിന്ന് പണം ചെലവഴിച്ച് വീട് നിർമ്മിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം.
അതേസമയം കോൺഗ്രസിന്റേത് കള്ളക്കണക്കാണെന്ന് സിപിഎം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം. സ്വരാജ് ആരോപിച്ചു. തറക്കല്ലിട്ട് പത്തുദിവസം കൊണ്ട് വീട് പണി തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ട് വീട് വെക്കാനുള്ള പണം എവിടെയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
വയനാട് പുനരധിവാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറോളം വീടുകൾ നിർമിച്ചുനൽകുമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഇതിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.