UDF: വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരനെ ഇനി യുഡിഎഫിലേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ്; പരിഗണന നേടിയെടുക്കാനുള്ള വിലപേശൽ തന്ത്രം

തിരുവനന്തപുരം: എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായ വിഎസ്ഡിപി നേതാവ് വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരനെ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമാക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. യുഡിഎഫ് പ്രവേശനത്തിനായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയ ശേഷം വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. എൻഡിഎയ്ക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ പരിഗണന നേടിയെടുക്കാനുള്ള വിലപേശൽ തന്ത്രം മാത്രമായിരുന്നു വിഷ്ണുപുരത്തിന്റെ യുഡിഎഫ് ചർച്ചകളെന്ന് നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നു.
വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പാർട്ടിയെ യുഡിഎഫിന്റെ അനുബന്ധ ഘടകകക്ഷിയാക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് വിഷ്ണുപുരം രംഗത്തെത്തിയതാണ് കോൺഗ്രസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഈ മലക്കംമറിച്ചിൽ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കർശന നിലപാടുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇനി വിഷ്ണുപുരം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു വന്നാലും മുന്നണിയിൽ എടുക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫ് പ്രവേശനത്തിനായി കത്ത് നൽകുകയും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അത് നിഷേധിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചനയാണ്.ബിജെപി നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ യുഡിഎഫിനെ കരുവാക്കുകയായിരുന്നു വിഷ്ണുപുരമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.