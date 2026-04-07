Congress Worker Dies: പറവൂരിൽ കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ ദാരുണ സംഭവം; കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

കൊച്ചി: പറവൂരിൽ കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകന് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. തത്തപ്പിളളി സ്വദേശി അലി (70) ആണ് മരിച്ചത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി ഡി സതീശൻ്റെ കലാശക്കൊട്ടിനിടെയാണ് ദാരുണ സംഭവം.
അതേസമയം കേരള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് 6 മണിയോടെ അവസാനിച്ചു. മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന പരസ്യപ്രചാരണത്തിനാണ് തിരശീല വീണത്. നാളെ നിശബ്ദ പ്രചാരണം നടക്കും. മറ്റന്നാൾ, ഏപ്രിൽ 9ന് കേരളം വിധിയെഴുതും. 2.71 കോടി വോട്ടര്മാരാണ് വ്യാഴാഴ്ച കേരളത്തിൽ വിധിയെഴുതുന്നത്.
Also Read: Pinarayi Vijayan Letter to Revanth Reddy: ഡാഷ് മോൻ അല്ലാ... ഡിയർ ശ്രീ രേവന്ത് റെഡ്ഡി..! വിവാദ പരാമർശത്തിൽ മലക്കംമറിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി, മറുപടി കത്ത്
പരസ്യ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാന ലാപ്പിലും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ആവേശം അലതല്ലി. എല്ലാ മുന്നണികളും കൊട്ടിക്കലാശം കളറാക്കി. നഗരവീഥികളെല്ലാം തന്നെ പാർട്ടികളുടെ കൊടികളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളാലും നിറഞ്ഞിരുന്നു. റോഡ് ഷോയും റാലികളുമായി സ്ഥാനാർഥികളും പ്രവർത്തകരും പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിച്ചു. പൂരത്തിന് സമാനമായി ബാന്ഡ് മേളവും ചെണ്ടമേളവും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളുമൊക്കെയായി വിവിധ മുന്നണികൾ കലാശക്കൊട്ട് കളറാക്കി.
